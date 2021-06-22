特斯拉推出超级计算机：自动驾驶争第一，名列世界第五强

IT之家 6 月 22 日消息 自 2019 年以来，特斯拉首席执行官埃隆马斯克一直在描述一款尚未面世的神经网络训练计算机“Dojo”。马斯克表示，Dojo 将能够处理大量视频数据以实现纯视觉自动驾驶。

虽然 Dojo 仍在开发中，但特斯拉现发布了一款全新的超级计算机，它是 Dojo 的开发原型，仅从数据来看，这台超级计算机排名世界第五。

据悉，这台计算机群采用了 5760 个算力为 321TFLOPS 的英伟达 A100 显卡，组成了 720 个节点，总算力突破了 1.8EFLOPS，共使用了 10PB 的存储空间（读写速度为 1.6TBps）。

作为对比，目前全球排名第一的超算是日本的‘富岳’，在机器学习应用上的算力可达 2.15EFLOPS，默频也有 1.95EFLOPS。

但特斯拉一个车企，推出超级计算机是为什么呢？相信各位IT之家的小伙伴也有一个答案 —— 为其自动驾驶模型做训练。而且目前特斯拉也已成为全球为数不多的引领自动驾驶技术的公司之一。

特斯拉的人工智能负责人安德烈・卡帕西透露，该超算可实现“即使放弃雷达也能做到自动驾驶”。

在自动驾驶研讨会上，Karpathy 还解释道，要让计算机以人类可以的方式响应新环境，需要庞大的数据集，以及使用该数据训练公司基于神经网络的自动驾驶技术的功能强大的超级计算机。因此，这些前辈开发出了 Dojo。

据 Karpathy 称，特斯拉最新一代的超级计算机可能是世界上最强大的超级计算机第五，但他后来承认他的团队还没有运行进入 TOP500 超级计算排名所需的特定基准，因此该排名也只是预计。