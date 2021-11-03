消息称三星 Galaxy S22 Ultra 屏幕曲率低于 Galaxy Note 20，标准款则是直屏

IT之家 11 月 3 日消息，据 @冰宇宙 爆料，三星 Galaxy S22 Ultra 屏幕的曲率将会低于 Galaxy Note 20 Ultra，可能与 Note10+ 相近或略小。

此外，爆料消息还称，三星 Galaxy S22 的标准款以及 Galaxy S22 + 机型，很可能配备直屏。三星近几年来，一直在降低其旗舰手机的屏幕曲率。

IT之家了解到，结合此前爆料，顶配版的三星 S22 将采用 LTPO 屏，能实现 1-120Hz 的自适应刷新率调节功能，搭载骁龙 898 以及自家的三星 Exynos 2200 旗舰芯片，后者还有 AMD 核显技术加持。

三星 Galaxy S22 和 Galaxy S22 + 预计将采用 50MP 主摄 + 超广角 + 3 倍长焦的后置三摄模组，而 Galaxy S22 Ultra 则会沿用 108MP 的主摄镜头。

此外，爆料还称，三星将再次在三星 Galaxy S22 Ultra 上回归 45W 快充，配备 5000 mAh 电池，将手机从 0% 充电到 70% 只需 35 分钟。

之前的一份报告透露，三星计划在 2022 年 2 月 7 日开启 Galaxy S22 的预购，并在几天后正式发布。