正式获批：武汉到西安高铁将只需 2 小时

IT之家 11 月 3 日消息，据长江日报、武汉发布，中铁第一勘察设计院集团有限公司（铁一院）介绍，11 月 1 日，西安至十堰高速铁路初步设计获国铁集团、陕西省人民政府、湖北省人民政府正式批复，标志着这条穿越秦岭、连接西安与武汉两大城市圈的快捷高速客运通道已具备实质性开工条件。

▲ 西安至十堰高铁初步设计获批复

西十高铁是国家中长期铁路网规划银川至武汉高铁的重要组成部分，起自西安东站，向东南引线穿越秦岭山脉，经商洛和十堰两市，接入既有的十堰东站，与建成的汉十高铁相接，到达武汉，实现西安和武汉直连，建成后西安和武汉可实现 2 个小时快速通达。

IT之家获悉，西十高铁新建正线全长 255.7 公里，其中陕西境内 169.4 公里，湖北境内 86.3 公里，设计时速 350 公里。全线行经渭河盆地及秦岭山地，连接关中平原与江汉平原，依次经过西安市灞桥区、长安区、蓝田县，商洛市商州区、山阳县，十堰市郧西县、郧阳区、张湾区。共设西安东、蓝田、商洛西、山阳、漫川关、郧西、十堰东（既有运营）7 处车站。

该项目全线新建桥隧总长 242.9 公里，桥隧比高达 94.9%，隧道占线路全长的 78.5%，大于 10 公里的隧道有 5 座。全线最长的隧道为 22.9 公里的秦岭马白山隧道。汉江特大桥主跨 420 米，是国内第一座梁桁组合结构的高铁斜拉桥。

据了解，西十高铁湖北段已于 2020 年 12 月 20 日开工建设。随着本次初步设计文件的批复，全线开工建设指日可待。