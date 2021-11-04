联动B站《非正式会谈》，五菱 NanoEV 配置全公开：305km 续航里程 + 7 英寸液晶组合仪表

IT之家 11 月 4 日消息，今日，五菱汽车宣布五菱 NanoEV 正式开启盲订，还将于今晚亮相B站综艺《非正式会谈》番外篇《非正式派对》。

▲ 五菱 NanoEV 嘻哈黄

官方信息显示，五菱 NanoEV 车身尺寸为 2497/1526/1616mm，拥有 2.5 米车身、3.8 米转弯半径，新车综合工况续航里程达 305km，支持家用 220V 三插电源充电，还可选装 6.6kw 高功率充电机。

IT之家了解到，五菱 NanoEV 搭载 7 英寸彩色液晶组合仪表与多功能方向盘，采用怀挡结构设计与触摸式空调按键，可实现 App 车机互联，支持一键掌控查询车辆状态，智能补电、预约充电等。

此外，五菱 NanoEV 搭载电池加热及智能保温功能，标配坡道辅助、后倒车雷达及胎压监测系统，还有 ESC 车身稳定系统、EPB 电子手刹、倒车影像等。

根据此前信息，五菱 NanoEV 将于本月内上市，配备可发光车标与双拼色设计轮毂、后视镜，搭配嵌入式设计尾灯组，拥有电竞白、街舞蓝、嘻哈黄、数码灰等四款配色。

▲ 五菱 NanoEV 电竞白

▲ 五菱 NanoEV 街舞蓝

▲ 五菱 NanoEV 数码灰

内饰方面，五菱 NanoEV 拥有悬浮开放式、蝴蝶式包裹座椅，以及车门扶手、专用挂钩及卡槽、副驾座椅内隐藏式空间等多处设计。

▲ 五菱 NanoEV 内饰-街舞蓝