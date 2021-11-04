首发价 10499 元，华硕灵耀 Pro16 Aura 开启预售：4K OLED 屏，RTX 3050Ti 显卡

IT之家 11 月 4 日消息，据IT之家网友 @阔落猫 投稿，华硕灵耀 Pro16 Aura 版本已上架预售，拥有黑、紫两色，配备 4K OLED 屏与 RTX 3050Ti 显卡。

华硕灵耀 Pro16 Aura 搭载 R9-5900HX 标压处理器（54W）与 RTX 3050Ti 独显，拥有 32GB 内存 + 1TB 存储，整机性能释放为 80W 以上。

该机配备 16 英寸 4K OLED 屏，峰值亮度达 550nits，色域达 100% DCI-P3，屏幕比例为 16:10。

该机重量为 1.9kg，厚度为 17.9mm，外观方面新增了亮雾镭雕数码紫配色，可自定义 RGB 氛围光。

散热方面，该机配备了双风扇双热管，采用冰锋 Plus 散热设计，也支持三种性能模式切换。

此外，该机配备了 96Wh 电池，采用 120W 电源适配器，以及立体声双扬声器，触摸板配备 DialPad 虚拟旋钮，但方向键不是完整大小。

IT之家了解到，该机拥有 1 个 USB-C 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 USB 3.1 接口、2 个 USB 2.0 接口、1 个耳机孔，首发价 10499 元，已开启预售。