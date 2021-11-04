荣耀首家自行投资工厂智能制造产业园首次亮相：生产旗下中高端智能手机，4 成设备自主研发

IT之家 11 月 4 日消息，继北京、深圳、西安、南京四大全球研发中心之后，荣耀基地再添新成员。荣耀首家自行投资建设的工厂“荣耀智能制造产业园”今日对外开放，这也是是荣耀首个自有高端智能制造中心。

荣耀官方以及多个媒体现公布了更多关于这家产业园的消息。

新浪报道称，荣耀智能制造产业园主要用于生产荣耀中高端智能手机，集新产品验证中心、高端旗舰手机量产中心、新工艺/新技术/制造模式孵化中心和智能制造能力建设中心于一体。

此外，该产业园还配备了高精度自动化制造设备，例如 89° 超曲面屏自动精密组装设备能实现精度达 75 微米（头发直径）的组装；而且产线自动化率达 75%，其中超过 4 成的设备来自自主研发，每 28.5 秒的节拍可生产一部手机。

据《科创板日报》，该产业园于今年 9 月在深圳坪山正式投产，总投资超过 10 个亿，建筑面积 13.5 万平方米，预计年产值百亿级人民币。

据称，除了自有产线，荣耀还将继续与比亚迪、深科技等代工厂保持合作。

IT之家了解到，荣耀智能制造产业园定位为新产品验证中心以及高端旗舰手机量产中心，包括荣耀 Magic 系列、数字系列等高端手机都在该地进行量产。