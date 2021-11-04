网易《阴阳师》手游：将在本周内为受到网络崩溃影响的玩家补偿

IT之家 11 月 4 日消息，11 月 3 日晚，网易旗下多款在线手游受到服务器故障影响，导致登录异常，影响到玩家正常游戏并参与“超鬼王”活动。网易《阴阳师》手游今日表示，目前故障已经修复，将在本周内陆续为受影响的玩家提供补偿。

具体规则如下：

玩家在昨日（11 月 3 号）的超鬼王单日「猿之花纸」获得剩余次数、「猿之花纸・金」的每日购买剩余次数会继承补充到后续的活动时间中，直至活动结束，包括「猿之花纸・金」也会在累积第 50 次「猿之花纸」掉落时进行额外获取。

12 个 11 月 4 日 00:18:15 后才可进行登录的服务器，补充发放延迟补偿：勾玉 X60，逢魔之魂 X50，御行达摩碎片 X2，超鬼王战功 + 积分 10W。受影响的服务器：春之樱、竹风夏意、一叶禅心、夜火离歌、瀞灵廷、少时之约、鸣麓逐浪、八岐魅影、B站-两心无间、网易-相伴相随、网易-遥远之忆、网易-两情相悦

由于涉及数据量较大，官方表示会在本周内陆续进行补偿发放，请大人们耐心等待，感谢大家的理解和支持！

IT之家了解到，《阴阳师》手游同时对全服所有玩家奉上以下问题补偿：