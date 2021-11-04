Waymo 将在纽约市测试其自动驾驶汽车，因其街道复杂更有挑战

11 月 4 日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，Alphabet 旗下的自动驾驶部门 Waymo 表示，将从当地时间周四开始在纽约市测试其自动驾驶汽车。这些汽车将由人类驾驶，但该公司正在争取最终实现全自动驾驶。

从当地时间周四开始，Waymo 手动驾驶的车辆将绘制城市街道地图，以为更广泛地部署全自动驾驶汽车做准备。目前还不清楚这些汽车何时会开始自动驾驶模式。

Waymo 表示，纽约充满活力的街道生活、不同寻常的道路几何形状，以及可能会下大雨和大雪，都是该公司渴望在那里进行测试的原因之一。

据外媒报道，所有测试将在白天进行，这次测试将使 Waymo 有更多机会在冬季条件下测试其导航。

Waymo 的一名发言人表示，刚开始的时候，纽约街道上的车辆数量不会超过 5 辆。该车队最初将由配备高性能传感器和计算单元的克莱斯勒 Pacifica 小型货车组成，之后还将包括该公司的 Jaguar I-Pace SUV。

Waymo 是 Alphabet 旗下的自动驾驶部门，是由谷歌自动驾驶项目发展而来。该公司最初成立于 2009 年 1 月份，在 2016 年 12 月成为一家独立的公司。目前，该公司已经在凤凰城提供自动驾驶出租车服务。最近，该公司一直在旧金山测试其自动驾驶汽车。