曝 OPPO Reno7 系列将至：下个月有望推出新款骁龙 888 手机，骁龙 898 新旗舰在明年年初

IT之家 11 月 4 日消息，按照高通发布周期结合最近爆料来看，预计高通将会在今年 12 月推出由三星 4nm 工艺的新一代的 sm8450（暂称骁龙 898），并在明年年中推出转由台积电代工的 sm8475（暂称骁龙 898Plus）。

数码博主 @数码闲聊站 今日透露，OPPO 正计划在年底推出多款新机，包括下一代中高端走量机型 OPPO Reno 7 系列，以及一款代号为“孔雀”的骁龙 888 新旗舰，并将在明年年初推出一款搭载骁龙 898 的“蝴蝶”。

从他此前爆料推测，这两款新旗舰或为 OPPO 首款折叠屏手机和 Find X4 系列。

从此前爆料来看，OPPO Reno7 SE 将搭载高通骁龙 778G 芯片，辅以 UFS2.1 存储；前置 32MP 的 IMX615，后置 64MP 的 ov64b 主摄 + 8MP+2MP，采用 6.43 英寸 E3 OLED 直屏，亮度可达 1000nits，90Hz 刷新率，采用 4500mAh 电池，支持 60W 快充，Z 轴线性马达，单扬且支持 Dolby。

此外，OPPO Reno7 基础版则是联发科天玑 1200+UFS3.1，前置 32MP 的 IMX709（集成超广角），后置 50MP 的 IMX766，采用 BOE 柔性、窄边框、90Hz 屏，直角中框，铝镁合金材质；65W+4500mAh；Z 轴线性马达，双扬 +Dolby，全功能 NFC。

▲ realme 真我 GT 大师版，消息称该机外观与 Reno7 SE 类似