七彩虹 CVN/iGame Z690 系列主板正式发布：15+1 相供电，DDR4/5 双版本

IT之家 11 月 4 日消息，今日英特尔第 12 代酷睿处理器正式解禁，随之而来的还有 Z690 系列主板。IT之家获悉，七彩虹今日正式推出了 CVN/iGame 系列 Z690 主板，首发提供 iGame Z690 Ultra、CVN Z690 GAMING 两个版本。

英特尔 12 代酷睿 CPU 更换了全新的 LGA1700 插槽，首发支持 PCIe 5.0 通道，并同时兼容 DDR4、DDR5 内存。本次率先发布的七彩虹 CVN Z690 GAMING 主板，提供黑色版型以及“FROZEN”白色 PCB 型号。

为了满足首发用户体验 12 代酷睿 CPU 的需求，七彩虹这款主板仅兼容 DDR4 内存以及 PCIe 4.0 通道，以避免玩家无法买到 DDR5 内存的情况，同时也为用户减少了预算的支出。主板的 I/O、供电模组以及芯片组部分，除了配备大面积铝制散热装甲，还覆盖有纯铜散热片，进一步提升散热效果。

本次 CVN Z690 GAMING 系列主板全线升级到 2.5G 网卡，15+1 相的供电可以满足十二代 i7 以及 i9 CPU 的供电需求以及超频需求。

官方表示，未来七彩虹还将推出 CVN Z690 GAMING FROZEN D5 版本的主板，支持 PCIE 5.0 通道、DDR5 内存插槽，全面释放 12 代酷睿处理器潜能。

IT之家了解到，本次首发的七彩虹 iGame Z690 Ultra 主板将提供 DDR4、DDR5 内存双版本。从图中看出，主板 PCB 油漆、散热片均采用白色底色，有着复杂的水波纹元素点缀。主板的 Z690 芯片组具有主动散热风扇，同时提供多个 M.2 固态硬盘插槽。

目前尚没有一款显卡支持 PCIe 5.0 通道，预计 2022 年将会有支持这种通道的 AMD、英伟达显卡亮相。七彩虹提示，玩家在为英特尔 12 代酷睿选购主板时，需要注意 DDR5 等插槽的兼容性，因为其与 DDR4 并不相互兼容。