《艾尔登法环》15 分钟实机演示公布，《只狼》制作人宫崎英高最新力作

IT之家 11 月 5 日消息，宫崎英高最新作品《艾尔登法环》将于 2022 年 2 月 25 日发售，官方昨日晚间公布了首个实机演示视频，为我们带来了下一个类魂游戏的玩法介绍。

从演示视频中可以看到，《艾尔登法环》拥有世界“交界地”、任务、大型 Boss 战等内容，玩家依然需要小心地走位、攻击，在奇幻世界里探索，还能随时召唤出马（“牛马”混合体）来赶路。

IT之家了解到，《艾尔登法环》是以正统黑暗奇幻世界为舞台的动作 RPG 游戏，玩家将走进辽阔的场景与地下迷宫探索未知，挑战困难重重的险境，享受克服困境时的成就感。不仅如此，登场角色之间的利害关系会谱成群像剧，也是很经典的 RPG 设计。

游戏将在 PC、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One 平台发布。

宫崎英高是日本著名游戏制作人，他的代表作品有《黑暗之魂》、《只狼：影逝二度》等，游戏设计难度都很高。

充满刺激的辽阔世界

无缝连接的辽阔世界──尽情探索状况多变的开放场景，构造复杂、立体的巨大地下迷宫。在探索新发现时感到欣喜，在征服强敌时感到成就感十足，丰富内容等你体会。

专属于你的角色

不只能自订操纵角色的外表，更能自行搭配武器、装备，与魔法 —— 想成为力量取胜的顽强战士，或选择在魔法领域登峰造极，都能照自己的游玩风格决定。

源自神话的群像剧

片段破碎，却又多彩的故事──以“交界地”为舞台登场的角色们各有主张，于是在利害关系之下谱成的群像剧，就此展开。

与其他玩家维持非即时连系的独特系统

除了能与其他玩家一同游玩的多人联机游玩以外，本游戏也有非即时联机系统，能借此得知其他玩家的存在。