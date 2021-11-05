华硕在欧洲推出 ROG Phone 5s/Pro：骁龙 888+ 芯片，约 7380 元起

IT之家 11 月 5 日消息，据 GSMArena 报道，在 8 月，华硕就称，将更新其 ROG Phone 系列，现在，华硕在欧洲正式推出了 ROG Phone 5s 和 5s Pro，价格为 999 欧元起（约人民币 7380 元）。

华硕 ROG Phone 5s/Pro 手机搭载高通骁龙 888+ 芯片，该芯片组具有运行频率为 3.0 GHz 的超频 Prime Kryo 680 CPU 内核以及改进了 20% 的 AI 引擎。

此外，华硕 ROG Phone 5s 系列还配备 6.78 英寸 E4 AMOLED 显示屏，支持 144Hz 刷新率，拥有双控制超声波侧传感器，配备 6,000 mAh 电池，支持 65W 快充，运行基于 Android 11 上的 ROG UI。

在价格方面，华硕 ROG Phone 5s 不同配置版本的价格如下：

12GB +512GB ，999 欧元（约 7380 元人民币）；

16GB+512GB，1099 欧元（约 8121 元人民币）；

华硕 ROG Phone 5s Pro 则拥有 18GB 内存，以及 512GB 储存，价格为 1299 欧元（约 9599 元人民币）。

IT之家了解到，华硕 ROG Phone 5s 提供黑色和白色两种配色版本，而华硕 ROG Phone 5s Pro 则仅有黑色。目前，华硕 ROG Phone 5s/Pro 手机已经可以从华硕在线商店预订，预计将于本月晚些时候发货。