【IT之家开箱】中兴 AX5400 Pro 千兆双频路由器图赏：6 支独立天线，可 180° 折叠，搭载自研十二核双引擎主芯片

IT之家 11 月 5 日消息，中兴在 11 月 1 日正式发布了 AX5400 Pro 路由器，搭载自研十二核双引擎主芯片，售价 599 元。

IT之家已经拿到了这款中兴 AX5400 Pro 路由器，现在为大家带来开箱图赏。

中兴 AX5400 Pro 路由器的包装盒十分简约，正面除了型号外，还印有“WiFi 6”字样。

在外观设计方面，AX5400 Pro 采用黑色外观与飞船造型设计，6 支独立天线均可 180° 折叠。

中兴 AX5400 Pro 配备 2500M 自定义网口，可支持 2500M 宽带，还能配合 NAS 组建高速家庭私有云盘，同时支持 WiFi6 160MHz 频宽。

该路由器的 8 核 NPU（独立网络加速引擎）可实现数据包快速转发性能提升 1400%，4 核 1.1GHz CPU 性能提升 120%，CPU 和 NPU 双引擎驱动下，双向数据吞吐能力达到 20Gbps。

中兴 AX5400 Pro 路由器搭载 6 路独立外置信号放大器，信号最强增强 6dB，官方称“支持 100m2 以上大户型使用”。

散热方面，AX5400Pro 采用铝硅与铝镁合金双层全覆盖散热片 + 石墨烯高效散热涂层，配合物理降噪系统。

此外，这款路由器还内置了专属网易 UU 与腾讯游戏加速器，支持全球游戏/主机专线 VIP 加速。