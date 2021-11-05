育碧庆祝成立 35 周年：开展连续六周的玩家回馈活动，赠送游戏、奖励等

IT之家 11 月 5 日消息，据育碧官网，为庆祝成立 35 周年，育碧宣布，在今年 11 月 2 日至 12 月 19 日，将开展长达六周的玩家回馈活动，包括免费游戏赠送、奖励和限时优惠等。
IT之家了解到，育碧显示，当前正在进行中的活动为: 免费赢取育碧钱包奖励、育碧 35 周年特惠促销、领取《幽灵行动》游戏内奖励、免费周末 – 游玩《幽灵行动：断点》。
此外，育碧还称，即将到来的惊喜为：新挑战、免费周末、免费游戏、免费奖励。
育碧公告原文：
回馈计划现已启动，每一天育碧商城都有赠礼活动。在 12 月 5 日前，玩家每日登陆育碧商城都有机会赢得 6666 元的育碧钱包额度大礼，直接发送到用户钱包。如果用户所在地区的钱包功能不可用，等同金额将以代金券的方式提供。允许 17 岁以上的玩家用户在比赛结束前每日登录，中奖幸运儿将会在每周周末收到通知邮件。
从 11 月 4 号起，在整个 35 周年庆祝期，玩家在每个周末可以免费游玩指定游戏。首个加入免费周末阵营的游戏为《幽灵行动：断点》。被一群名为“恶狼小队”的雇佣军人困在极光岛，玩家将击败由知名演员乔・博恩瑟饰演的反派头目：科尔・D・沃克，解放整个极光岛。目前，游戏已经开启预下载。之后还有更多免费周末活动，请大家留意。
在整个活动期间，玩家将在《孤岛惊魂 6》等游戏中获得免费奖励。稍后，两款 PC 游戏（请留意官方信息）将开展限时免赠活动，领取后可以保存至 Ubisoft Connect 的游戏库。