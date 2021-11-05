育碧庆祝成立 35 周年：开展连续六周的玩家回馈活动，赠送游戏、奖励等

IT之家 11 月 5 日消息，据育碧官网，为庆祝成立 35 周年，育碧宣布，在今年 11 月 2 日至 12 月 19 日，将开展长达六周的玩家回馈活动，包括免费游戏赠送、奖励和限时优惠等。

育碧官网

IT之家了解到，育碧显示，当前正在进行中的活动为: 免费赢取育碧钱包奖励、育碧 35 周年特惠促销、领取《幽灵行动》游戏内奖励、免费周末 – 游玩《幽灵行动：断点》。

此外，育碧还称，即将到来的惊喜为：新挑战、免费周末、免费游戏、免费奖励。

育碧公告原文：