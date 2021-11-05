消息称三星和 SK 海力士对美国数据索求有保留：不提供敏感信息

北京时间 11 月 5 日晚间消息，据报道，两位知情人士今日称，为了保护商业机密，三星电子和 SK 海力士（SK Hynix）计划在向美国提供与全球芯片短缺相关的数据时，省略一些详细信息。

三星电子和 SK 海力士是世界上最大的两家内存芯片制造商。之前，美国政府曾要求这些公司在 11 月 8 日前自愿提供相关信息，以便更好地了解这场影响全球的芯片供应危机。虽然是自愿，但美国商务部也表示，可能会根据厂商答复的数量和质量，强制要求他们答复。

其中一位知情人士称：“美国要求提供的数据范围如此之大，如果厂商全部提供，很可能会破坏竞争，并使客户很容易选择竞争对手的产品。”

目前，这一问题已经在韩国引起了严重的担忧。下周，韩国工业部长 Moon Sung-wook 将访问华盛顿，期间将与美国商务部长吉娜・雷蒙多（Gina Raimondo）讨论该问题。

来自韩国工业部的消息称，美国政府的数据请求涵盖 26 个主题，寻求有关库存、订单和销售的数据，从日常信息到具有高度战略意义领域的问题，如产能增加计划、每种产品的前三大客户，以及这三大客户在产品销售额中所占的比例。

另据韩国商务部发言人称，SK 海力士已表示，将非常坦诚地提供数据。三星和 SK 海力士此前都表示，他们正在内部审查此事。今日，双方均未发表进一步的评论。

一位知情人士称，与“订单式”芯片制造商不同，如果与库存和定价相关的信息泄露，内存芯片制造商将失去更大的竞争优势，因为他们的“一种设计可被用于许多设备”。

另外，全球芯片短缺主要是定制型芯片，而存储芯片供应相对充足。存储芯片几乎占据了 SK 海力士半导体产量的全部。三星是世界第二大芯片代工厂商，尽管它几乎所有的芯片收入都来自存储芯片。

SK 证券分析师 Kim Young-woo 认为，这些韩国公司不太可能披露客户信息。公开记录显示，已有 13 家厂商向美国商务部提交了数据，其中包括中国台湾地区的日月光科技控股公司（ASE Technology Holding）和以色列的 Tower Semiconductor 半导体公司的一个部门。

其中，日月光将大部分栏目留空，并附上了一份公众无法访问的数据表，而 Tower Semiconductor 没有提到客户名称，只描述了客户所在的行业。至于台积电，该公司之前曾表示，不会泄露任何敏感的公司信息。