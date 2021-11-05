中国移动联合奕斯伟计算，成立信息通信芯片联合研发实验室

11 月 2 日，在 2021 中国移动全球合作伙伴大会“产业链创新及算力网络论坛”上，中国移动举行“联创 +”企业联合实验室授牌仪式。中国移动研究院-奕斯伟计算信息通信芯片联合研发实验室获得授牌。

在“新基建”政策的支持下，我国 5G 建设全面提速。截至目前，中国移动已部署 5G 基站超过 56 万个，规模全球最大。发展 5G 套餐客户 3.6 亿户、终端客户 2.5 亿户。落地 5G 行业应用“商品房”超过 5000 个。5G 网络的快速建设和发展对设备成本和供应链保障提出了更高要求。为此“中国移动研究院-奕斯伟计算信息通信芯片联合研发实验室”将致力于 5G 基站等设备相关核心芯片研发与创新。

中国移动研究院副院长黄宇红表示，希望双方在需求、标准、研发、产业化和应用等方面优势互补，协同攻关出低功耗、低成本、优性能芯片，通过推进攻关成果在商用网络中的规模应用，为促进 5G 低成本、绿色低碳的高质量发展和供应链多元化保障作出积极贡献。

中国移动集团级首席专家胡臻平表示，目前实验室已启动 5G 射频收发机芯片联合研发项目，未来双方还将在更多领域开展合作，共同促进 5G 产业链健康发展。

“联创 +”是中国移动落实国家“十四五”科技创新要求，实现科技创新能力新突破的重要举措和行动计划。依托“联创 +”计划，中国移动将联合高校、科研院所、产业链上下游合作伙伴探索基于“共投资源、共担风险、共有成果、共享收益”的新型研发合作模式，通过打造联合创新中心、联合实验室等更多样的载体，开展更紧密、更深入的合作，共同构建功能互补、良性互动的共享共赢研发生态。