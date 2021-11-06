市场监管总局规范“双 11”：禁止“先提价后打折”等

IT之家 11 月 6 日消息，据市场监管总局官网，市场监管总局向全国互联网平台企业和各地市场监管部门下发《关于规范“双十一”网络促销经营活动的工作提示》，旨在规范促销经营行为，切实维护“双十一”期间网络交易市场秩序，保护消费者合法权益。

该《工作提示》主要包括八个方面内容：

一是严格落实主体责任。在促销期间，要把好平台准入关，落实审查核验义务，督促平台内经营者亮照、亮证、亮标经营。

二是严格规范促销行为。要提高促销行为的公开化和透明度，禁止采取“先提价后打折”、虚构原价、不履行价格承诺等违法方式开展促销。

三是严格规范广告发布行为。提升广告审核水平，杜绝虚假宣传、低俗广告，有效拦截虚假违法广告。

四是严格禁止不正当竞争行为。不得通过排除、限制竞争及妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务等开展促销。防止虚假交易、刷单炒信、虚假评价等不正当竞争违法行为发生。

五是严格防范经营假冒伪劣商品行为。严格执行问题商品处置规则，对销售假冒伪劣商品及其经营者及时采取禁限措施，加强知识产权保护。

六是严格禁止销售违法违禁商品。开展信息发布审核和实时巡查，做好违法违禁商品清查，及时下架或删除违法违规产品链接。

七是妥善化解网络消费纠纷。完善高效、便捷的投诉受理、处理和反馈机制，畅通消费者投诉举报通道，及时受理、高效处理投诉举报，积极协助消费者维护合法权益。