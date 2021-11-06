杀毒软件公司 McAfee 大涨 20%，消息称该公司与 Advent 和 Permira 洽谈私有化事宜

截至收盘，杀毒软件公司 McAfee 涨幅达 20.04%，消息称该公司与 Advent 和 Permira 洽谈私有化事宜。

据市场消息，McAfee 即将以逾 100 亿美元的价格出售给私募股权公司 Advent International。

一些知情人士说，协议可能在周一前宣布，并补充说谈判仍在进行，有可能破裂。目前尚不清楚这笔潜在交易的其他细节。

McAfee 于 1989 年由约翰・麦卡菲创立，是全球最畅销的杀毒软件之一。麦卡菲本人今年 6 月被发现死在西班牙监狱中。