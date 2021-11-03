3 美元/每人每月，微软发布 Defender 商业版：支持 Win11/10、macOS、iOS 和安卓设备

IT之家 11 月 3 日消息，在 Ignite 2021 大会上，微软宣布了 Microsoft Defender for Business，这是一个新的端点安全解决方案，适用于拥有不超过 300 名员工的中小型企业，以保护他们免受网络攻击。Microsoft Defender for Business 将适用于 Windows11、Windows 10、macOS、iOS 和 Android 设备。

Microsoft Defender for Business 的特点如下：

威胁和漏洞管理 —— 帮助你优先处理并关注对你的业务构成最紧迫和最高风险的弱点。通过发现、优先处理和补救软件漏洞和错误配置，可以主动为你的环境建立一个安全基础。

减少攻击面 —— 利用勒索软件缓解、应用程序控制、网络保护、网络防火墙和减少攻击面规则等功能，减少你的设备和应用程序的攻击面（你的公司容易受到网络攻击的地方）。

新一代保护 —— 通过反恶意软件和反病毒保护，帮助你在设备上和云端预防和抵御威胁。

端点检测和响应（EDR）—— 获得基于行为的检测和响应警报，使你能够识别持续存在的威胁并将其从你的环境中删除。企业版 Defender 中的手动响应行动将使你能够对进程和文件采取行动，而实时响应将使你直接控制设备，以帮助确保其得到补救、安全并准备就绪。

自动调查和补救 —— 通过检查警报并立即采取行动为你解决攻击问题，有助于扩大你的安全操作。通过减少警报量和补救威胁，Defender for Business 使你能够确定任务的优先次序，并专注于更复杂的威胁。

API 和集成 —— 实现工作流程自动化，并将安全数据集成到你现有的安全平台和报告工具中。例如，你可以将 Defender for Business 的检测结果拉入你的安全信息和事件管理工具。

微软表示，安装和管理 Defender 企业版不需要专业的安全知识。它提供简化的体验，通过对端点安全的建议和洞察力来指导你的行动。使你能够以较低的复杂性和较少的漏洞来保护端点的安全，而这些漏洞可能会被不良分子利用。

IT之家获悉，该产品包括简化的客户端配置，采用向导驱动的设置和推荐的安全策略，即开即用，使你能够快速保护设备。易于使用的管理控制和可操作的洞察力帮助你节省时间并确定任务的优先次序。

无论你的电子邮件和生产力是在企业内部、Microsoft 365 还是其他解决方案，Defender for Business 都能保护你的端点。因此，微软使许可模式灵活而简单。全面上市后，你将可以直接从微软和通过微软合作伙伴云解决方案提供商（CSP）渠道购买。

Microsoft Defender for Business 集成 Microsoft 365 Lighthouse，供 IT 服务提供商查看整个客户的安全事件，其他功能即将推出。

Microsoft Defender for Business 预览版将以独立购买的方式提供，每个用户每月定价 3 美元。它也将包含在 Microsoft 365 Business Premium 中。