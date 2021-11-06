舒尔推出旗下首款真无线蓝牙隔音耳机 Aonic Free：号称拥有录音室水准音质

IT之家 11 月 6 日消息，舒尔于近期推出旗下首款真无线蓝牙隔音耳机 Aonic Free，舒尔官方表示 Aonic Free 易于携带且拥有全新的免挂钩设计，并且提供了录音室级别的音质表现。

IT之家通过舒尔官网了解到，Aonic Free 拥有红黑两种配色可供用户选择，其外观设计符合人体工学，可确保用户在使用时拥有舒适的佩戴体验，两只耳机边框位置均配有按钮可以实现对耳机的控制。

舒尔表示该耳机能为消费者提供录音室水准的清晰音质（耳机振膜材质，单元大小以及阻抗等详细参数暂时未知）以及良好的隔音表现，拥有环境音模式，用户按下耳机顶部的按键就可以听到外界的情况。该耳机还具有一流的通话效果，Aonic Free 采用波束成形话筒，且话筒位置经过优化，可有效增强用户通话时的清晰度。

舒尔 Aonic Free 的连接方式为蓝牙 5，且支持舒尔自家的 ShurePlus PLAY 应用程序，该应用程序支持 Android 和 iOS 双平台，允许用户自定义均衡器、按钮控制、环境音模式以及提示音。

舒尔表示 Aonic Free 耳机本体续航为 7 小时，加上充电收纳盒的总续航为 21 小时，且支持快充，充电 15 分钟即可使用 1 小时。目前该款耳机已在京东开售，到手价 1468 元。