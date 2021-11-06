三亿鼠标的梦想，穿越火线高清竞技大区（CFHD）宣布即将正式开放：剧情挑战模式、生化追击

IT之家 11 月 6 日消息，三亿鼠标，梦想重燃。今日，穿越火线高清竞技大区（以下简称 CFHD）官方宣布即将正式开放！届时，除借助新技术对画面和内容进行全面升级外，CFHD 还将随新版本加入剧情挑战模式和生化追击两大全新玩法，为广大 CF 玩家献上全新战场体验。

此次随 CFHD 正式开放版本一同到来的，将有剧情挑战模式和生化追击模式两大全新玩法。

此次更新的 CFHD 剧情挑战模式，除了通过全新的 NVIDIA RTX 光追技术、4K 高清画质和超高帧率，打造更加真实的战场氛围外，还将是官方首次对外公开穿越火线世界观。

为了带来更加优秀的视听体验，CFHD 剧情挑战模式还邀请全明星中文配音阵容加盟，带来“子弹时间”等特色设计。

与此同时，CFHD 生化模式，此次也将迎来重磅内容“生化追击”及其搭配地图“逃出远洋号”。一个潜伏着的生化幽灵，随着运输船抵达了远洋号钻井平台，直到毫不知情的船员们打开了这个集装箱，灾难因此而降临……

IT之家获悉，在这个全新模式中，扮演生化幽灵需要感染全部佣兵方可胜利，而成为后者则要完成所有关卡才能成功逃脱。佣兵在登上直升机，逃离生化幽灵追击的过程中，需要在总计 5 层的钻井平台中向顶层转移，使用地图中的机关、补给箱和陷阱，才有机会逃出生天。

借助于虚幻引擎，CFHD 在传承经典内容的基础上，对热血战场的画面进行全面升级。不论运输船、黑色城镇等经典地图，还是 CFHD 原创地图，都将通过光影变换、气候效果、场景细节进行品质革新，让这片为 CF 玩家们所熟悉的热血战场，因此显得更加逼真震撼。

CFHD 游戏内基础枪械和排位赛常用枪械，都可使用游戏内货币（GP）直接购买，且未来只会针对平衡性和差异化进行调整优化。不仅如此，满足个性需求的付费皮肤和角色，除了外观存在区别之外，均不会有任何属性差异。

在玩法上，CFHD 保留了爆破模式、个人竞技、生化模式、特殊战、团队竞技、幽灵模式、小丑模式等经典玩法，并在内容上对其进行相应的优化升级。与此同时，CFHD 也带来了战术爆破、坦克模式、1V1 模式、急速突围、乱斗模式等原创玩法。

11 月 5 日-11 月 11 日期间，登录 CFHD 必得永久皮肤“春田狙击步枪 沙漠潜伏者”，累计登录天数还将额外获得全新皮肤。除此之外，将本次活动分享给好友，达到不同邀请人数即可领取对应奖励。