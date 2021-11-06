魔改 GPT 自动写网文：一秒十字不带停，还能给太监作品无限续更

如果一个人只看网文，那会写出来怎样的文字？看了 100G 网文后，这个 AI 模型帮你试了一下。

先来一段自由创作：

乍眼看去很有内味，而且基本是一秒十字甚至更快的生成速度，非常的 amazing。

那再放一段经典网文故事高潮前的内容，让 AI 作家帮忙续一下？

呃…… 不是“三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷”，没内味儿啊！

这就是开发者亲切地称之为“人工智障写作”，由 GPT 魔改而成的模型 AI-Writer：

一秒十字，无限续写

这一模型拥有 100M 参数量，基于 100G 网络小说训练，没有采用任何其他素材。

因此，AI-Writer 相当于是一位“只看网络小说”的创作者，不具备任何网文以外的常识，行文风格自然也就比较小白。

但好在阅书无数，一句同样的开头：

就能生成风格迥异，走向不同的多个片段：

也可以自定义每次的生成字数，像上面就是每次生成 200 字。

理论上可以无限生成文字，但时间长了也会陷入“不断重复某字或某片段”的循环之中。

生成文字速度受加速方式的影响，目前支持 N 卡、A 卡、I 卡、GPU 加速，可以选择最适合自己设备的方式：

像开头展示的那段动图，生成速度甚至不止一秒十字，就是通过 GPU 加速的效果。

如果你觉得 AI 写的有点太过放飞自我，也可以设置生成文字的随机程度。

要解释这里的文字生成随机性，就要说到 AI-Writer 所采用的一种特殊的采样方法：

对于段落开头

将 Top-P 设置为 0.995，几乎完全按照输出的概率分布采样，增强行文变化

对于其他位置

先找到最高概率的字的概率 P，然后移除所有概率小于 0.02×P2 的字

这样，模型生成的每一个字都是一个概率分布，因此，上面的文字生成的随机程度，也就是文字生成时忽略小概率字的程度。

可以对比一下该值分别为 0.01，0.1，0.9 时的生成效果：

当然，由于这是个只有 100M 参数的小模型，所以逻辑和阅读理解能力是较低的。

用开发者的话来说，就是“它是个纯智障，纯属娱乐”。

模型可直接试玩

不过，就算本着娱乐的目的，我们也来看看怎么做才让这个 AI 作者动笔。

在环境配置上，开发者表示，如果采用他通过 C+AVX2 写的纯 CPU 版本，就不需要 Python 和 Pytorch，只要是 2014 年以后的 CPU 都能成功运行。

（作者已将这一版本上传至交流群）

而上述演示的动图则是在 Python3.8 和 Pytorch1.10 的环境配置下的 Demo。

在环境配置完毕后，下载模型和 Release 文件，在模型文件中新建一个 model 文件夹，并将 release 文件解压放在 model 目录下。

这时你就可以运行 python run.py，在终端快速生成文字：

（这里可以先安装一下 DeepLearning 环境）

文字可以一直自由生成下去，可以通过 Ctrl+C 来停止。

当然，由于这里是在 2.3 GHz 双核 Intel Core i5 的 Mac 本上跑的，所以并没有达到 10 字/秒的生成速度。

也可以在网页中进行试玩，运行 python server.py，并打开下载模型 web-client 文件夹中的 index.html。

然后就可以打开网页，直接在对话框中输入开头，点击按钮进行续写了：

现在这个网页版已经初具模型，开发者希望能有更多的人参与进来，一起将现阶段的这个“人工智障”改进成对于创作者而言的实用工具，以及对于读者而言的娱乐方式。