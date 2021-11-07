我们是冠军！LPL 又是冠军：《英雄联盟》S11 全球总决赛冠亚军决赛 EDG 战胜 DK 拿下世界冠军

IT之家 11 月 7 日消息，骑士出征高墙碎，新王捧杯凯旋归，在今日的《英雄联盟》S11 全球总决赛冠亚军决赛中，来自我们 LPL 赛区的 EDG 战队鏖战五局 3:2 战胜卫冕者 DK 拿下全球总冠军，荣誉大满贯！

八载骑士魂，一朝银龙腾飞，EDG 也为 LPL 捧起了第三座召唤师冠军奖杯，也成为继 SKT 后第二支斩获顶级赛事大满贯的战队！大家为他们喝彩吧！

从塔拉哈西到雷克雅未克，5665 公里，EDG 走了 7 年。终于成为了世界上第二个、LPL 第一个大满贯俱乐部，Meiko 选手也成为首位拿过所有参加的国际赛事和国内赛事冠军的大满贯选手。决赛击败 LCK 队伍，四强独苗突围，这个冠军的含金相当之足。

此外，Meiko 选手获得大满贯，“我叫田野，16 岁，擅长的英雄是锤石和娜美。”

为恭喜 EDG 电子竞技俱乐部捧得队史上第一座召唤师杯，LPL 今年在 MSI 和总决赛两大国际赛事均夺冠，不破不立，重铸荣光，我们就是第一赛区！我们为召唤师们准备了 LPL 夺冠庆典，冠军图标、永久皮肤、海克斯宝石半价、全场半价。

在今日的第五场比赛中，8 分钟双方争夺峡谷先锋，蕾欧娜进场被 EDG 集火击杀，而 DK 则拿到峡谷先锋。

9 分钟，赵信凯南草丛成功埋伏击杀男枪！

13 分钟，赵信再次来到上路，凯南躲掉男枪大招，赵信完成击杀！

22 分钟，凯南草丛埋伏闪现大招击杀辛德拉，EDG 完成 1 换 4 后拿下水龙！

29 分钟，赵信拿下水龙，凯南进场打出 AOE，EDG 双 C 收割团灭 DK！

35 分钟，EDG 先手 POKE 击杀巨魔，随后惊险拿下远古巨龙！

37 分钟，巨魔落单被 EDG 抓到击杀，EDG 拿下男爵！

40 分钟，破掉三路！推掉基地！恭喜 EDG 获得 2021 全球总决赛冠军。