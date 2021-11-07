巴菲特大规模回购自家公司股票，比买苹果股票多花 200 亿美元

11 月 7 日消息，据媒体报道，“股神”沃伦・巴菲特（Warren Buffett）近年来在回购伯克希尔哈撒韦公司股票方面的花费，已远超其购入苹果股票的支出。

自 2018 年中期以来，伯克希尔哈撒韦公司回购自家公司股票的支出，比其去年年底累积购买苹果股份多出近 200 亿美元。自三年多前改变政策以来，巴菲特总共投入了约 510 亿美元用于股票回购。自 9 月底以来，巴菲特就继续回购了至少 17 亿美元伯克希尔哈撒韦公司股票。

作为伯克希尔哈撒韦公司董事长兼首席执行官，巴菲特已经把该公司打造成了市值超过 6500 亿美元的庞然大物。不过，如此庞大的规模也给巴菲特带来了巨大压力，他需要进行大规模收购以促进伯克希尔哈撒韦的持续增长。

但巴菲特最近在寻求收购中屡屡受挫，有时会被激进私募股权公司的出价超过，这使得他越来越依赖回购公司股票。今年迄今为止，巴菲特用于回购股票的开支超过 200 亿美元，以此作为伯克希尔哈撒韦公司庞大现金储备发挥作用的一种方式。

CFRA Research 的分析师凯西・塞弗特 (Cathy Seifert）说：“在看涨的情况下，伯克希尔哈撒韦公司回购价值 200 亿美元的股票，这是因为他们对未来前景充满信心，这应该会成为股价上涨的催化剂。我的感觉是，事实的确如此。但同样需要指出的是，在看跌情况下，这家公司始终被认为有必要进行更多收购，但他们一直未能做到这一点。”

对于一位此前避免回购股票的首席执行官来说，这是个明显的转变。多年来，巴菲特更喜欢大额交易和花钱抢购其他公司的股票，而不是回购伯克希尔哈撒韦自己的股票。但这种情况在 2018 年发生了变化，当时该公司董事会取消了回购上限，让巴菲特和他的长期商业伙伴查理・芒格 (Charlie Munger）在分配利润方面有了更大的灵活性。

股票回购规模至今已经超过了伯克希尔哈撒韦公司最大的持股规模。截至 9 月底，伯克希尔哈撒韦持有的苹果股份价值超过 1210 亿美元。根据可获得的最新数据，自 2016 年开始持续购入苹果股票到 2020 年底，该公司仅花费了 310 亿美元。

Bloomberg Intelligence 两位分析师表示：“我们认为，巴菲特的大规模股票回购凸显出他奉行保守主义，因为不断上升的估值使得他可能觉得有吸引力的交易变得更加稀缺。”

虽然所有回购股票的规模都很大，但还不足以大规模地削减伯克希尔哈撒韦公司持有的庞大现金。截至 9 月底，伯克希尔哈撒韦的现金储备达到创纪录的 1492 亿美元。Edward Jones 分析师 Jim Shanahan 表示，虽然投资者通常希望管理层在何时以及如何花掉这笔钱时保持自律，但不断膨胀的现金储备“有点儿令人失望”。

Shanahan 说：“回购股票没有问题，但该公司现金余额却再次增加，现金储备现已接近 1500 亿美元。这肯定是今年早些时候意想不到的，我本以为他们能够通过投资、收购和回购相结合的方式来降低持有的现金数量。”

伯克希尔哈撒韦公司周六公布了第三季度财报，在创纪录的铁路收益和能源业务强劲业绩提振下，该公司营业利润增长了 18%。这帮助抵消了其保险业务更多的承保亏损，该业务受到了飓风艾达 (Ida) 等灾难的打击，以及汽车保险公司 Geico 司机更频繁的索赔。

根据周六提交的文件，伯克希尔哈撒韦还披露，该公司在 9 月底至 10 月 27 日期间回购了至少 17 亿美元的股票。帝国金融研究公司 (Emire Financial Research) 分析师 Whitney Tilson 对该公司股票回购表示赞赏，但他称更愿意看到巴菲特找到下一个有利可图的股票押注。

Tilson 说：“如果巴菲特能找到另一个苹果公司，显然我更愿意让他来做这件事。但当你被现金淹没时，回购伯克希尔哈撒韦公司的股票或许更有意义。”