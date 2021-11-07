今日是全民反诈日，QQ：前 10 月处置涉网络诈骗违规帐号 495 万个，已构建对恶意内容识别的策略模型

IT之家 11 月 7 日消息，今日是全民反诈日。QQ 安全中心在今日发布最新的《QQ 平台网络诈骗治理公示》，前 10 月处置涉网络诈骗违规帐号 495 万个。

腾讯表示，QQ 安全安全团队对欺诈治理情况进行了总结，对于设计欺诈相关行为的账号进行严厉打击，1 至 10 月，共计处置账号 495 万。

IT之家了解到，腾讯还称，对于变幻莫测的欺诈套路，QQ 安全推团队建立数据库、优化算法模型，基于用户举报及安全技术策略，积极防御违规内容，最后视违规程度进行阶梯式处置，包括但不限于以下方式：

对确认欺诈账号、组织欺诈群及恶意收款号进行功能限制、账号封禁等处理，对于多次违规者，将加重处罚；

对涉嫌违法犯罪的作恶团伙，将配合公安机关提供线索；

对于间接参与，为欺诈犯罪提供协助以及为欺诈团伙提供相关犯罪资源等破坏平台环境的行为，QQ 将保留一功追究法律责任的权利。

此外，为阻止诈骗信息传播和诱导用户，QQ 构建了对恶意内容识别的策略模型，当系统识别出内容涉及诈骗时，会打击并拦截，以降低被骗风险。

针对不同诈骗类型和账号特点，QQ 安全团队在主动加好友、被动加好友、被拉进群、单聊、群聊、链接等多场景，开发了多种不同描述的安全提醒，当操作存在被欺诈风险时，将会显示对应的安全提醒。