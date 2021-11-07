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关爱残障人士，微软《极限竞速：地平线 5》过场动画配备手语翻译

2021/11/7 12:57:46 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 7 日消息，微软旗下 Playground Games 透露，它正在为《极限竞速：地平线 5》添加一项辅助功能，可为游戏过场动画配备手语翻译，将在游戏发售不久后为玩家作为可选项提供。

据介绍，当开启该功能后，手语翻译将出现在游戏过场动画的屏幕角落。使用此功能时，玩家可以选择美国手语（ASL）或英国手语（BSL）

此外，游戏将拥有多种其他辅助功能，为残障人士带来更好的游戏体验：

  • 游戏速度修改设置，允许玩家在离线时以降低的速度游玩《极限竞速：地平线 5》，此功能非常适合新手和想要更多时间进行游戏的人。

  • 高对比度模式：可更改颜色以使游戏玩家更容易区分菜单和文本等内容。

  • 色盲模式：可以让色盲玩家更好地可视化游戏元素，玩家可以独立调整 UI 和游戏视觉效果。

  • 字幕：打开或关闭字幕，调整字体大小，调整背景不透明度，能够突出关键词，自定义菜单和游戏字体大小。

  • 屏幕阅读器旁白：可大声朗读文本、按钮和其他元素。

  • 为语音聊天提供“文本转语音”和“语音转文本”选项。

  • 能够禁用移动背景。

  • 通知时长设置，允许玩家设置通知在游戏中出现的时长。

IT之家了解到，《极限竞速：地平线 5》将于 11 月 9 日在 Xbox 和 PC 上发布，并且已经可以在微软商店和 Steam 上进行预购。该游戏还将在首日通过 Xbox Game Pass 提供主机版、PC 版和 Xbox 云游戏。

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关键词：极限竞速：地平线 5

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