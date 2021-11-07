美国手机市占率 Q3 排名：苹果、三星、摩托罗拉居前三

近日，据 Counterpoint Research 数据显示，第三季度美国智能手机市场中，苹果的占有率最高，达到 42%，紧随其后是三星电子，市场占有率为 35%，排在第 3-5 位的是摩托罗拉、TCL、一加，市占率分别为 8%、5%、3%。

据了解，苹果的市场份额从去年同期的 39% 上升到 42%，上升了 3 个百分点，而同期三星的市场份额从 30% 增加到 35%，上升了 5 个百分点。值得一提的是，三星电子创下了自 2020 年第一季度 32% 以来的最高季度占有率，其占有率与苹果公司的差距缩小到了个位数。

研究总监杰夫・菲尔德哈克 (Jeff Fieldhack) 表示，苹果 iPhone 13 贡献了 OEM 第三季度总销售额的 17%，预计 iPhone 13 的销量将继续保持强劲。

三星电子最近也成功推出其最新的可折叠设备，并成功通过 T-Mobile 和 Metro 等运营商推出其最实惠的 5G 智能手机三星 A32 5G。

而摩托罗拉也获得了 LG 电子退出市场的份额，排在第 3 位。

整个第三季度，美国智能手机市场同比增长 1%。其解释称：“苹果、三星电子、摩托罗拉等公司确保了充足的数量，提升了占有率，也带动了整体市场的恢复。”

尽管在美国市场占有率不及苹果公司，但在北美市场，三星电子却反超苹果公司，以 38% 的市占率排在第一位，而苹果公司以 37% 的市占率排在第二位。