苹果造车之心不死：挖来特斯拉前自动驾驶系统总监

北京时间 11 月 6 日消息，苹果公司继续在汽车开发方面发力，聘请了特斯拉公司前自动辅助驾驶系统 Autopilot 总监克里斯多夫・“CJ”・摩尔 （Christopher“CJ”Moore）。今年稍早时候，摩尔对特斯拉 Autopilot 功能发表了争议性评论。

摩尔离开特斯拉的消息在上月被媒体曝光，当时他担任的是 Autopilot 系统总监。知情人士称，摩尔加入了苹果负责开发自动驾驶汽车的团队，目前正在开发自动驾驶系统，向斯图亚特・鲍尔斯 (Stuart Bowers) 报告。鲍尔斯也是特斯拉前高管，在去年年底加盟苹果。在 2019 年年中从特斯拉离职前，鲍尔斯领导过特斯拉 Autopilot 团队。

此举表明，苹果正在推进开发自动驾驶技术的尝试，这是该公司与特斯拉等汽车制造商展开的一场高风险竞赛。摩尔加入的是一个以保密著称，而且人员流动频繁的部门。

目前为止，苹果从未公开公布过造车计划。苹果汽车项目代号为“泰坦”，其负责人道格・菲尔德 (Doug Field) 在今年稍早时候跳槽福特汽车，领导后者的先进技术和嵌入式系统。现在，苹果汽车部门由 Apple Watch 业务负责人凯文・林奇 (Kevin Lynch) 领导。

当摩尔还在特斯拉任职时，他暗示公司 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 夸大了 Autopilot 系统功能。作为调查特斯拉 Autopilot 系统的一部分，美国加州机动车管理局 (DMV) 官员在今年稍早时候约谈了摩尔，就马斯克所称的特斯拉今年能够实现全自动驾驶一事询问了摩尔。

▲ 摩尔曾担任特斯拉 Autopilot 系统总监

根据 DMV 的一份概述此次约谈的备忘录，摩尔在回应中暗示马斯克的声明“与工程现实不符”。多年来，马斯克一直表示他相信特斯拉已经接近发布 Level 5 级别的自动驾驶功能，这意味着汽车可以在没有人类干预的情况下自动驾驶。特斯拉目前的自动驾驶系统处于 Level 2 级别，需要车主把手放在方向盘上。

2019 年，一名佛罗里达州男子死于一场车祸，当时他的特斯拉汽车正在使用 Autopilot 功能。近期，该男子的遗产管理委员会在对特斯拉提起的诉讼中寻求传唤摩尔作为证人。本案的相关法律文件在 10 月份披露，摩尔已经从特斯拉离职。

除了摩尔外，苹果汽车团队里还有多位前特斯拉高管，包括特斯拉前动力传动系统主管迈克尔・舒库特奇 (Michael Schwekutsch)、内饰主管史蒂夫・麦克马努斯 (Steve MacManus)。与此同时，苹果汽车团队也失去了多位经理。除菲尔德外，今年从苹果离职的还有机器人学负责人戴夫・斯科特 (Dave Scott)、安全负责人杰米・韦多 (Jaime Waydo)。

苹果目前尚未置评。