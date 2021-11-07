太空出差三人组吃播名场面：官方带你看中国空间站伙食有多好

IT之家 11 月 7 日消息，今天立冬，我国最大的习俗当属吃饺子。那么，远在外太空的中国空间中航天员也吃饺子吗？今天央视就带大家探寻了中国空间站伙食的丰富程度。

IT之家了解到，科研人员为航天员在轨配备了 100 多种食品，除了考虑营养配比之外，还会针对航天员个人口味设计个性化的食谱。比如王亚平是山东人，所以也会为她准备海鲜等食材；翟志刚是东北人口味基本相当广，一块糯米糕也可以被他吃出乐趣。

航天员已经在空间站忙碌半个月了，闲暇之余，三位宇航员也会享受日常三餐。例如，视频片段中就展出了一系列食物，包括米饭等主食，还有糯米糕、红糖糍粑、马蹄滑虾球、酸辣笋、土豆牛肉等。

航天员支持室的工作人员说，每天三餐也是航天员最开心的时刻 。我们也祝愿航天员在接下来的日子里吃好喝好，圆满完成六个月的在轨任务。

神舟十三号乘组包含翟志刚、王亚平、叶光富三名航天员，于 2021 年 10 月 16 日进驻我国空间站，计划在空间站生活 6 个月。

目前，三名航天员已经开展了货物转运、空间站组合体管理、新上行舱外服启封和测试、在轨医学检查、失重防护锻炼、空间试（实）验等日常工作，进行了在轨紧急撤离、机械臂操作、医疗救护演练等在轨训练项目。