超级马里奥兄弟进展良好，任天堂希望带来更多 IP 电影

IT之家 11 月 7 日消息，根据任天堂游戏系列改编的动画电影《超级马里奥兄弟》将在明年 12 月上映。现有消息表明，由于任天堂对项目目前的进展感到满意，未来将会推出更多电影。

据 VGC，任天堂的王牌游戏设计师宫本茂最近在回答投资者提问时表示，已确认任天堂将带来更多电影，以充分发挥其在电影院的特许经营权，并让新一代民众可以在电子游戏之外接触到这家日本发行商。

此外，任天堂还表示，为了不影响项目的质量，电影应该一个接一个地到来，而不是并行开发。

前尚不清楚任天堂未来将会把哪些 IP 带到大荧幕上，猜测除了超级马里奥系列之外，塞尔达传说和大金刚等热门游戏系列也将会进行改编拍摄。

最近有传言称，《超级马里奥兄弟》的制片人照明娱乐公司（代表作《神偷奶爸》）已经开始制作一部关于大金刚的电影，但目前还没有得到官方确认。

IT之家了解到，《超级马里奥兄弟》电影计划于 2022 年 12 月 21 日开播，由照明娱乐公司的宫本茂和克里斯梅莱丹德里制作。

9 月底，任天堂宣布马里奥将由克里斯普拉特代言，配音演员则出自《银河护卫队》和《侏罗纪公园》，但很可惜目前还没有关于这部动画电影情节的更多信息。

“超级马里奥兄弟”是任天堂开发并于 1985 年出品的著名横版过关游戏，最早在红白机上推出，有多款后续作品，迄今多个版本合共销量已突破 5 亿 4000 万套，是不少人的童年回忆。