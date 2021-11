R 星母公司 Take Two：未来会发售更多的 VR 游戏

IT之家 11 月 8 日消息,据 Gamingbolt 报道,R 星母公司 Take Two 此前与 Capcom 合作将《生化危机 4》带到 VR 平台,还与 Meta 合作,将《GTA:SA》VR 版带到 Oculus Quest 2。

现在,R 星母公司 Take Two 又宣布,将在未来推出更多 VR 游戏。

在 Take Two 公司的季度财报会议上,公司的 CEO Zelnick 被问到是否计划在 VR 领域增加投资。Zelnick 称,虽然他初期对 VR 的普及非常怀疑,但 VR 仍然是一个令人兴奋的技术,Take Two 会继续参与 VR 技术。

当 VR 首次作为一个有潜力技术出现时,我起初虽然对它能否成为一个用户广泛使用的应用表示怀疑,但我也认为这是一个令人兴奋的技术,我们将会参与其中。 Rockstar 已经将《黑色洛城》带到了 VR。《NBA 2K》也推出了 VR 版本。我相信我们将来会有更多的 VR 游戏。

IT之家了解到,Take Two 此前公布的《GTA:圣安地列斯》 VR 版,是《GTA》系列的首个 VR 版本。Meta 表示,将为玩家提供一种全新的方式来体验这个标志性的开放世界。此外,官方并未有更多消息透露。