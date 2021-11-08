再降价：红米 K40 顶配版京东 1968 元 + 6 期免息

本次需先抽 111 元手机券 + PLUS 会员超级补贴，拿满 3 张券后红米 K40 顶配版实付 1968 元 ，支持 6 期免息。

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PLUS 会员超级补贴：点此领券

红米 K40 顶配版京东大促价 2299 元，今日可领售价下方 100 元补贴，叠加 111 元手机券 + 120 元超级补贴后，实付 1968 元新低价：

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前两天下单的小伙伴可按流程再下 1 单不付款，拿订单号找客服推差价。

红米 K40 12GB+256GB（顶配版）今年 3 月上市，售价 2699 元。

红米 K40 采用了 6.67 寸直屏设计，峰值亮度高达 1300 尼特，支持 MEMC 动态画质补偿。

搭载高通骁龙 870，使用了 2750MHz LPDDR5 内存 + USF3.1 高速闪存。配备 IMX582 主摄、X 轴线性马达、全功能 NFC、立体双扬声器、4520mAh 大容量电池、33W 有线充电。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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