玩家用 AMD Vega 3 核显挑战《极限竞速：地平线 5》，画质全低平均 35 帧

IT之家 11 月 8 日消息，近期最火的游戏当属微软当家赛车游戏《极限竞速：地平线 5》，不仅在上周 Steam 周销榜中获得了销量冠军，还在正式发售前就拥有了超过 80 万通过购买高级版抢先体验的玩家。YouTube 博主 RandomGaminginHD 也于近日发布了一个关于游玩《极限竞速：地平线 5》的视频，和别人不同的是他表示该视频中该游戏运行时使用的显卡是 AMD 的核显 Vega 3。

RandomGaminginHD 表示他使用的处理器是 AMD Athlon 3000G，且无搭配任何独立显卡，所有画面的渲染和输出都靠的是该 APU 上集成的 Vega 3 核显进行的。并在游玩后表示在游戏中关闭 HDR、关闭垂直同步、关闭阴影效果，且将环境反应质量开到最低特效等基本所有参数均为最低的情况下，游戏以 1080p 分辨率运行，《极限竞速：地平线 5》的画面平均帧数依旧可以保持在 35 帧左右。虽然帧数偏低，但好歹还是达到了 30 帧的及格线，侧面也能说明《极限竞速：地平线 5》这次游戏优化做的还是很不错的。

IT之家了解到，《极限竞速：地平线 5》将于 11 月 9 日在 Xbox 和 PC 上发布，目前已经可以在微软商店和 Steam 上进行预购。该游戏还将在首日通过 Xbox Game Pass 提供主机版、PC 版和 Xbox 云游戏。

视频：