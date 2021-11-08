全球首个奥林匹克频道央视 CCTV 16 已实现全国 31 个省份全覆盖

IT之家 11 月 8 日消息，10 月 25 日，中央广播电视总台央视奥林匹克频道（CCTV-16）及其数字平台正式开播上线，这是国际上首个以 4K 超高清和高清标准 24 小时上星同步播出的专业体育频道。

据央视报道，奥林匹克频道单日观众规模从开播上线首日（10 月 25 日）的 262 万人，迅速提升至 1106 万人（11 月 6 日），增幅超过 420%。

截至 11 月 7 日，频道累计观众规模超 5643 万人。全国 31 个省（自治区、直辖市）IPTV 平台均已上线奥林匹克频道，覆盖用户近 3 亿户。全国 28 个省（自治区、直辖市）广电网络公司上线奥林匹克高清频道，覆盖用户超 1.16 亿户。

此外，北京、河北、内蒙古、辽宁、吉林、浙江、安徽、福建、山东、湖南、广东、重庆、四川、新疆等 14 个省市区已上线奥林匹克 4K 超高清频道，覆盖用户超过 6100 万户。

IT之家了解到，奥林匹克频道是中央广播电视总台与国际奥委会战略合作的成果，也是中国大陆地区唯一得到国际奥委会授权使用奥林匹克名称和五环标志的传播平台，作为国际上首个以 4K 超高清和数字平台同步播出的体育频道，包含央视奥林匹克电视频道和数字平台。