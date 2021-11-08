特斯拉收购电池初创企业 SiILion，已获得其硅基电池阳极专利

IT之家 11 月 8 日消息，特斯拉在一项硅基电池阳极的新专利中证实，已经悄悄收购了位于科罗拉多州的电池初创公司 SiILion。

在过去的几年里，有传言称特斯拉收购了 SiILion，但没有确切证据。这家初创公司正在研究一种基于“高负载硅阳极”的新型高能量密度电池化学物质。

根据专利显示，SiILion 联合创始人 Tyler Evans 和 Daniela Molina Piper，二人最重要的专利之一，被称为“包含硅颗粒的大型电池阳极”的专利，现在已被列为特斯拉所有。

专利显示，特斯拉被列为该专利的“申请人”，而 SiILion 的两位联合创始人被列为发明人。 他们在专利摘要中描述了阳极技术：

适用于锂离子能量存储设备和电池的含有高重量百分比硅的大型阳极及其制造方法。本专利所述的阳极材料可包括在集电器基底上浇铸的膜，其中该膜包括多个活性材料颗粒和涂覆在活性材料颗粒上的导电聚合物膜。

有趣的是，在特斯拉电池日期间，特斯拉官方确认其新的 4680 电池采用硅基电池阳极供电。

IT之家了解到，特斯拉正加快生产更便宜、续航里程更长的 4680 型电池芯。2019 年时，特斯拉还收购了加拿大电池制造设备公司 Hibar，后者生产的泵被用于特斯拉为新式 4680 电池芯推出的快速电池组装流程。