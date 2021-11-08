上海新增 7000 余个智能网联汽车测试场景，测试道路里程数位居全国首位

IT之家 11 月 8 日消息，11 月 7 日上午，“第一届智能交通上海论坛暨上海市智能交通标准化技术委员会成立大会”在国家会展中心举行，上海市交通委公布了最新一批智能网联汽车测试路段。

上海市交通委公布，上海此次开放嘉定新城全域、临港新片区 386 区块全域共 372 条 722.60 公里道路（嘉定区域 165 条 301.40 公里、临港新片区 197 条 421.20 公里），新增 7000 余个可测交通场景。其中临港新片区两港大道部分路段（新四平公路至老港种源基地路口，长度 28.4 公里）的开放，标志着上海准许智能网联汽车在城市快速路开展道路测试活动。

目前，上海累计开放 615 条 1289.83 公里测试道路，测试道路里程数位居全国首位。其中，嘉定区 616.40 公里、奉贤区 97.37 公里、浦东新区 36.66 公里、临港新片区 539.40 公里（含东海大桥 34.00 公里）。

IT之家了解到，论坛上，上海市交通委还发布了《上海市智能网联汽车示范应用场景拓展工作实施方案》《关于组织申报上海市智能网联汽车示范应用场景拓展第一批“揭榜挂帅”项目的通知》等两个文件，重点考虑在智能出租、智能公交、智能物流、无人零售、无人配送、观光接驳、无人清扫等 7 个应用场景探索示范应用商业路径。

今年 11 月 1 日起，《上海市智能网联汽车测试与示范实施办法》正式实施，有效期至 2026 年 10 月 31 日。《办法》共 4 章 32 条，覆盖测试与示范申请、测试与示范管理要求，对智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营、无人测试和示范、网络及数据安全、交通事故处理等做出了规定。