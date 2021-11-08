【IT之家评测室】12 代酷睿 i5-12600K 评测：超高性价比，单核默秒全

在上周，我们测试了英特尔最新的 12 代旗舰级酷睿处理器 i9-12900K，全新的混合架构带来的炸裂性能让我们印象深刻。但是，i9-12900K 毕竟是挑战极限的产品，对于绝大多数普通消费们来说，2000 出头的 i5 才是普遍的选择，那么作为中坚的 i5-12600K 能否继续给我们带来惊喜呢？我们接下来就测试一下。

i5-12600K 的架构、工艺、功能与 i9-12900K 基本相同，仅核心性能有一定差异，因此原理我们就不再赘述了，感兴趣的话可以去 阅读，本文里我们直接进入性能测试环节。

一、测试平台

本次测试平台与之前测试 i5-12600K 的完全相同，操作系统采用 Windows 11，版本是 10 月 29 日最新的 22000.282，并且全程测试都将分辨率降至 1080P，以避免高分辨率下显卡可能造成的瓶颈。

二、性能测试

我们测试的 i5-12600K 配备了 10 个核心和 16 个线程，其中 6 个核心为高性能 P 核，支持超线程，频率 3.2-4.9GHz；4 个核心为高能效 E 核，不支持超线程，频率 2.8-3.6GHz。在 CPU-Z 中，我们可以看到更详细的参数，i5-12600K 拥有 20MB 的大三缓，工艺为最新的 10nm Intel 7 工艺。同时核显也升级为了和 i9 一样的 UHD770，这个核显的性能提升有限，大概 10% 左右，能够满足满足日常办公需要。

我们接下来进行 CPU 理论跑分测试，首先是 CPU-Z 自带的跑分，单核 776.9 分，多核 7194.2 分，可以看出与 i9-12900K 相比，单核基本相同，多核则有约 30-40% 的落后，但与上一代 i9-11900K 的单核 678 分，多核 6763 分相比，都有着不小的领先，堪称惊喜。

在 Cinebench R15 中，i5-12600K 获得了单核 270 分，多核 2525 分，作为对比，R7-5800X 的单核为 270 分，多核为 2611 分。

i5-12600K：

在 Cinebench R20 中，i5-12600K 获得了单核 724 分，多核 6725 分，作为对比，R7-5800X 的单核为 628 分，多核为 5724 分。

i5-12600K：

在 Cinebench R23 中，i5-12600K 获得了单核 1885 分，多核 17515 分，作为对比，R7-5800X 的单核为 1594 分，多核为 15245 分，i9-11900K 单核为 1790 分，多核为 16449 分。可以说 i5-12600K 已经完全超越了这两枚去年的明星 CPU。

i5-12600K：

SPECviewperf 13 工业软件跑分成绩如下：

3DMark CPU PROFILE 跑分成绩如下，全核心分数达到了 8201 分，相当出色。

从上述跑分成绩可以看出，i5-12600K 的单核与 i9-12900K 非常接近，多核则有 30-40% 的差距，但大部分测试都比 R7-5800X 有 15% 左右的领先。接下来我们测试一下生产力及创意工具，首先是代表综合性能的 PCMark10，它的成绩高达 8168 分，已经能与我们之前文章里测试的 R9-5950X+RTX 3090 的光魔 G35 相近，生产力表现极其出色。

在视频剪辑测试插件 PugetBenchMark 中，i5-12600K 的表现同样爆表了：在 Pr 中得分为 1010 分，Ae 为 1382 分，这个分数同样和之前的 R9-5950X+RTX 3090 的光魔 G35 非常接近，这个生产力表现已经达到了上一代旗舰级处理器的水平，i5 打 R9 不是梦。

最后我们来进行一下内存测试，12 代酷睿对 DDR5 内存的支持无疑大大提升了使用体验，我们这里英睿达普条采用默认的 JEDEC 频率 4800MHz，除此之外还有三个 XMP 档位，其中 XMP2 频率降低为 4400MHz 并优化了时序，XMP3 进一步降频到 4000MHz 并进一步降低了时序。

最终的成绩如下，内存延迟确实比较高，但读写有了接近翻倍的提高，这里读取性能达到 67GB/s，写入性能达到 67GB/s，拷贝性能达到 69GB/s，这种高频率高延迟意味着在生产力和 3A 大作更有优势，而电竞游戏则有一定劣势。

三、游戏测试

堪比 i9 的单核性能让我产生了好奇，如果 i5-12600K 在游戏环节也能维持这种优势的话，那它绝对会是最值得买的游戏 CPU 之一。我们接下来选择几款自带 BenchMark 的游戏，来看看它的帧数表现。由于过高的分辨率对显卡性能要求更高，所以为了降低显卡的影响，以下游戏测试均在 1080P 高画质情况下进行。

《孤岛惊魂：新曙光》平均 144 帧

《古墓丽影：暗影》平均 116 帧

《彩虹六号：围攻》平均 435 帧

《CS：GO》平均 651 帧

《全面战争：三国》平均 195 帧

《刺客信条：奥德赛》平均 136 帧

《荒野大镖客 2: 救赎》平均 164 帧

《看门狗：军团》平均 131 帧

《地铁：逃离》平均 133 帧

出于好奇，笔者还测试了一下非常吃 CPU 的游戏《英雄联盟》和新游戏《使命召唤：先锋》的帧数表现，供大家参考。

《英雄联盟》对线平均 300 帧左右

《使命召唤：先锋》战役平均 230 帧左右

从上述帧率表现可以看出，一大半游戏的帧数表现都与 i9-12900K 没有什么差距，少部分游戏会差 20-30% 左右，不过就游戏性价比这一块确实被 i5 拿捏了。

四、温度及功耗测试

从上述的理论性能测试和游戏跑分可以看出，12 代酷睿在性能上有了明显的提升，那么它的功耗表现怎么样呢？这一次的 12 代酷睿终于摆脱了 14nm 工艺，升级到了 intel 7 工艺，在能效比上应该有惊喜。因此 12 代酷睿将功耗也参数升级为了 PBP 基准功耗和 MTP 最大功耗，首批所有的 12 代酷睿处理器的基准功耗均为 125W，i5-12600K 完全跑满也就 150W 左右，使用中高端风冷即可压制。不过为了探究后续的超频环节，此次测试我们选择了酷冷至尊炎神 P360 水冷散热器。

为了模拟最大压力，我们直接采用 Aida 64 的单烤 FPU 15 分钟，在刚刚开始跑分时，整个烤机过程功耗都极其稳定，保持在 125W 上下，在 360 水冷加持下，P 核温度稳定在 62℃，E 核温度则在 60℃左右徘徊，这个功耗表现可以说是相当给力了，直接往笔记本里塞都没啥问题。因此如果想要选购 12 代 i5 的话，随便来个百元风冷就好。

五、超频体验

既然我们都用旗舰级主板和旗舰级水冷了，那我们就来试试超频吧。遗憾的是，12 代 i5 并不支持睿频加速 Max 3.0 技术，XTU 里面也没有提供一键超频，因此我们只能自己摸索了。

经过笔者的一番测试，i5-12600K 想要超频的话默认电压还是有点困难，超一点就蓝屏，所以我们使用 XTU 工具，将电压设定为 1.3V，并把各个核心频率设定为：

P 核 x5.2 x5.1 x5.0 x5.0 x4.8 x4.8

E 核 x4.0 x4.0 x4.0 x4.0

超频后 R23 单核分数达到了 1947，多核分数达到了 18724，相比于超频前的单核 1885 分，多核 17515 分提升不小。

CPU-Z 跑分单核 791.4，多核 7730.1，已经超约 11 代 i9 了，12 代 i5 居然能拳打 i9 脚踢 R7，恐怖如斯。

那么反映到游戏中，我们测出来的帧率有没有提升呢？在《彩虹六号：围攻》中，帧数从原来的 435 帧来到了 456 帧。

《孤岛惊魂：新曙光》的帧率也从 144 帧来到了 148 帧。

那么超频会不会导致处理器温度暴涨呢？实测烤机结果如下图，P 核来到了 82℃左右，E 核来到了 67℃左右，功耗提升到了 170W 左右，这个温度提升还是比较明显的，建议配备高端风冷或者水冷再超频。

总结

相比于上次我们测试的 i9-12900K，今天测试的 i5-12600K 反而更让我兴奋。因为在我的观念里，i9 强是理所应当的，而 i5 能有如此越级的表现真的让人惊讶。在我们的测试中，i5-12600K 拥有与 i9-12900K 非常接近的单核性能，多核性能也达到了 16 线程高端处理器的水平。作为一个定位中端的处理器，能做到拳打 11 代酷睿 i9，脚踢 5 代锐龙 R7，不得不竖个大拇指。

目前 i5-12600K+Z690 DDR4 主板的价格大概在 3500 元左右，i5-12600K+Z690 DDR5 主板的价格大概在 5000 元左右，如果对超频或尝鲜有要求的话，可以上车了。如果是追求性价比的话，不妨等待一下 B660 主板或者 H670 主板上市，相信到时候会有令人惊喜的性价比。