全国首批 18 所高校，集成电路科学与工程一级学科博士学位授权点出炉

作者： 小如

日前，教育部公布了全国首批集成电路科学与工程一级学科博士学位授权点名单，18 所高校分布在北京、上海、江苏、浙江、福建、湖北、广东、四川、陕西等省份。

今年 1 月 13 日，《国务院学位委员会 教育部关于设置“交叉学科”门类、“集成电路科学与工程”和“国家安全学”一级学科的通知》发布，决定设置“交叉学科”门类（门类代码为“14”）、“集成电路科学与工程”一级学科（学科代码为“1401”）和“国家安全学”一级学科（学科代码为“1402”）。