吉利商用车发布换电豪华重卡远程星瀚 H，2024 年量产交付

IT之家 11 月 8 日消息，吉利商用车集团今日正式发布旗下远程汽车新能源智能豪华重卡星瀚 H，新车将于 2024 年量产交付。

吉利控股集团董事长李书福表示，远程星瀚 H 可实现纯电驱动、增程驱动、甲醇内燃机直接驱动以及氢能动力驱动的动力组合。

吉利商用车集团 CEO 范现军同时表示，至 2025 年，远程汽车新能源商用车销量将达到 25 万辆；2030 年为 57 万辆，市场占有率 20%。按照吉利商用车的规划，将于 2023 年实现 L3 高速公路自动驾驶与 L4 限定场景自动驾驶；2026 年实现 L4 干线物流自动驾驶；2030 年实现 L5 结合智慧座舱的自动驾驶真正产业化。

下面是豪华重卡远程星瀚 H 介绍：

根据不同环境和作业场景，远程星瀚 H 匹配了纯电换电、增程换电、甲醇 P2 混动等多种新能源动力模式，为未来家园的可持续发展提供更清洁，更安全的解决方案。本次发布的为换电车型。10 月 28 日，工信部《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》中，首次将换电重卡纳入试点。同时，远程汽车打造的新一代模块化换电站在发布会现场首次亮相。工信部称，换电模式能够降低消费者购车成本，在消除里程焦虑和提升安全水平方面具有一定优势。

▲ 绿色智能重卡换电站

远程星瀚 H 集结远程汽车所有尖端技术，汇聚家居设计布局、高阶智能驾驶、未来智慧座舱三大核心亮点。

远程星瀚 H 整个造型融入了大量国风元素，将传统文化与现代科技融合，创造出新的视觉体验和 0.351Cd 超低风阻系数。

据介绍，外观采用了远程汽车的新一代设计语言“灿若星河”，以星河宇宙为设计原点，结合中国山水元素，贯穿于汽车设计中，灿若繁星，轻盈流畅，其中数字 LED 前大灯的设计灵感来源于中国小篆里的“水”字，而流星灯语则是来自银河飞瀑，象征着车与自然和谐统一；内饰则采用了“燕归巢”的设计语言，有着“新燕筑巢，竹报平安”的美好寓意，通过大面积的天然软处理织物、新塑料和纯天然竹纹材料的应用，营造出健康环保的司乘环境。

▲ 灿若星河的外观

▲ 燕归巢国风内饰

远程星瀚 H 整个座舱设计围绕司机的核心痛点，应用家的理念，合理优化驾驶区和生活区，经过严谨的逻辑工效学和空间结构学研究，设计了包括淋浴房、洗手间、超级单人床、冰箱、煮茶器等，让座舱空间得以充分利用，一切物品触手可及。在车门下方还外置了厨房和洗烘一体洗衣机，将家的烟火气巧妙搬到车上。

▲ 家居内饰布局

▲ 内置浴室

▲ 外置厨房

▲ 外置洗烘一体洗衣机

符合人体工学的座椅设计和高清摄像头 + 独立显示屏的方案，可以帮助司机在长途驾驶时获得充分的休息和脊柱保护，消除视野盲区。同时配合强大的 AI 实时交互，让司机与车辆无缝沟通，像生活助理一样，在衣食宿沐和健康问题上给予关怀和提醒。

从订单获取开始，远程星瀚 H 凭借全国货车物流大数据平台，帮助司机即时获取物流态势、分析处理订单、计算行程成本，从而匹配到最合适的业务。预见性能量管理系统则可以融合车辆自身多传感器和交通网实时数据，将路况信息实时上传并计算出多路径下的全局能耗，帮司机推荐效益最高的路线，同时通过预见性能量管理算法，提前控制动力系统进入相应模式（纯电驱动、增程驱动、并联驱动、纯电能量回收等），以达到最优经济性能；当电量不足时，利用云端地图数据实现车辆与能源供给平台打通的优势，为司机甄选合理区间内进行换电的最佳补能路线，随到随换，无需等待。

▲ 全国货车物流大数据平台

▲ 预见性能量管理系统

当行驶在限定场景时，L4 级智能驾驶则可以帮助司机操控车辆、自动编队。借助星瀚 H 智能豪华座舱，司机可以利用这空余时间休息饮茶听音乐。运力效率明显提升的同时，还减少了司机的工作强度，提高了安全性。

▲ L4 级自动驾驶

在乘商一体化的格局下，远程汽车的自动驾驶技术整合了吉利控股集团内的先进技术进行开发。以中央域控制电子架构及强大的算力支持作为基础，融合激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、环视摄像头、前视摄像头等多维感知技术等车载硬件，匹配 5G+V2X 的通讯模组和多年积累并不断完善的软件算法，实现高阶自动驾驶，并可以通过 OTA 持续升级。

IT之家获悉，按照远程汽车的规划，2023 年实现 L3 高速公路自动驾驶与 L4 限定场景自动驾驶；2026 年实现 L4 干线物流自动驾驶；2030 年实现 L5 结合智慧座舱的自动驾驶真正产业化。