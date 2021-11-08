绿米 Aqara 智能摄像机 G3 火星探索版发布：定制包装/AI 识别，999 元

IT之家 11 月 8 日消息，今日绿米 Aqara 正式发布了智能摄像机 G3 火星探索版。这款产品造型上类似一个身着航天服的航天员，图案采用具有火星特色的橙色。火星探索版拥有专属磁吸背包配件，采用定制包装，首发到手价 999 元。

这款摄像头为 300 万像素，可以拍摄 2K 高清视频。产品采用双电机云台设计，支持 360° 全景视角，支持增强红外夜视功能。

摄像头搭载 AI 智能识别功能，可以识别手势、人脸、人形以及宠物猫狗等。AI 算法支持 OTA 升级，可以在后续进一步升级功能。

Aqara 智能摄像机 G3 集成 Zigbee 3.0 网关功能，兼容苹果 HomeKit，可以实现智能设备间的互联互通，同时支持红外遥控功能，控制家中的红外设备。

摄像头关机时，镜头可以翻转藏入机身，物理遮蔽防止黑客偷窥。产品采用端到端加密传输，支持双频 Wi-Fi，背部使用 Type-C 接口供电。此外，支持最大 128GB 的 microSD 卡

绿米 Aqara 智能摄像机 G3 火星探索版目前已经开始预售，将于 11 月 10 日 20:00 正式开售。产品原价 1299 元，双 11 期间到手价 999 元。