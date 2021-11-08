国产 CPU 厂商海光信息科创板 IPO 获受理，拟募资达 91 亿元

11 月 8 日消息，据上交所官网，海光信息技术股份有限公司（下称海光信息）科创板 IPO 申请获得受理。这是继龙芯中科之后，又一家冲击科创板上市的国产 CPU 厂商。

海光信息是国内 CPU 供应商，主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，公司产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。目前，海光 CPU 系列产品海光一号、海光二号已经实现商业化应用，海光三号处于验证阶段，海光四号处于研发阶段；海光 DCU 系列产品深算一号已经实现小批量生产，深算二号处于研发阶段。

据了解，海光 CPU 系列产品兼容 x86 指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，已经广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。海光 DCU 系列产品以 GPGPU 架构为基础，兼容通用的类 CUDA 环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。

招股书显示，2018 年至 2021 上半年，海光信息营收分别为 4825.14 万元、3.79 亿元、10.22 亿元和 5.71 亿元，同期归属于母公司股东的净利润分别为-1.24 亿元、-8290.46 万元、-3914.45 万元和-4171.68 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-1.75 亿元、-9263.12 万元、-9519.08 万元和-6774.91 万元。

海光信息指出，高端处理器属于资金密集型领域和前沿技术领域，前期研发投入巨大。公司持续亏损的主要原因是公司研发支出较大、股权激励计提的股份支付费用金额较大。未来一段时间，公司可能存在持续亏损风险。

报告期内，海光信息向前五大客户的销售金额合计占当期营业收入的比例分别为 100.00%、99.12%、92.21% 和 91.72%，客户集中度较高，联想、浪潮股份、新华三、华硕电脑等为其前五大客户。

此外，海光信息采用 Fabless 模式经营，供应商包括 IP 授权厂商、EDA 工具厂商、晶圆制造厂和封装测试厂等。报告期内，公司向前五名供应商合计采购的金额分别为 9.55 亿元、7.16 亿元、5.54 亿元和 6.03 亿元，占当期采购总额的比例分别为 97.36%、82.35%、68.42% 和 84.31%，供应商集中度也比较高。

本次海光信息计划募资 91.48 亿元，拟公开发行不超过 5.06 亿股，预计将用于新一代海光通用处理器研发、协处理器研发以及先进处理器技术研发中心建设等。

值得注意的是，2019 年 6 月 24 日，美国商务部工业与安全局将海光信息列入到美国《出口管制条例》“实体清单”中。根据《出口管制条例》的规定，公司采购、销售含有美国受限技术比例较高的“管制物品”将会受到限制。

海光信息表示，公司所处的集成电路行业的上游相对比较集中，若中美贸易及相关领域摩擦加剧，可能会影响上游厂商对公司的供应，对公司未来新产品研发进度、产品工艺更新、供应链保障等造成不利影响。