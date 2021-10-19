CPU、GPU 价格飙升，中小 PC 企业新品“难产”

PC 零部件价格再次呈现上涨趋势，在此背景下，8 月起，中小 PC 企业纷纷放弃新产品的开发或无法供应现有产品。

据韩媒 ETNews 报道，过去的两个月里，CPU 和 GPU 的价格上涨了两倍，虽然由于 PC 需求的增加，昂贵的零件被购买和供应，但随着盈利能力下降，部分公司放弃了购买。

中小 PC 企业 A 公司于去年首次推出了笔记本电脑，原本今年计划发布八款新品，但只发布了两款。这是因为，随着 GPU 价格的飙升，成品的价格无法被满足。今年年底之前，其与一家家电分销商合作推出的一款产品也因无法获得 GPU 而推迟了几个月发布。

除了零部件价格飙升外，B 公司还受到了中国限电的影响。该公司表示，在英特尔下个月推出新的 CPU 之前，尽管面临困难，公司即将发布的新产品仍获得了零部件供应，但由于中国主板生产厂的利用率下降导致短缺，该产品发布时间被推迟了一个月。

《电子时报》于 10 月第 2 周分析了主要 PC 配件的价格，结果显示，与 8 月第 1 周相比，GPU 和 CPU 的平均价格分别上涨了 33.9% 和 8.9%。“EM Tech GeForce RTX 3060 Storm X Dual OC D6 (12gb)”等部分产品的价格达到了 100 万韩元，比 8 月初上涨了近一倍。

这主要是由于从去年开始持续的半导体短缺导致供应不畅。导致 GPU 价格上涨的比特币挖矿，由于中国政府的监管，一度处于低位，但随着挖矿主力军转移到其他国家，使得 GPU 需求再次上升。

韩国政府采购计算机协会会长 Dong soo Kim 表示：“从今年年初开始，政府采购将交货时间延长了 2 周，但由于零件供应不顺利，因此很难交货。协会正在讨论相关对策。”