11 月液晶电视面板价格持续下跌，但降幅进一步收窄

IT之家 11 月 8 日消息，进入十一月，全球传统旺季备货基本结束，LCD TV 面板的实际需求将呈现持续回落的态势，全球 LCD TV 面板供需环境持续宽松。

需求端，中国市场双十一大促仍在进行中，但海外备货旺季结束，整体面板备货需求呈现放缓趋势。供应端，部分面板厂从三季度末开始下调投片水平并持续减少 TV 应用产能占比以控制产出，但调整幅度有限。

根据群智咨询调研数据显示，十一月整体价格处于下行通道，小尺寸价格回落至较低水位，降幅进一步收窄，大尺寸价格降幅亦有收窄趋势。

具体来看，32 吋面板厂库存有效去化，10 月价格降幅收窄，预计 11 月降幅收窄至 2 美金；39.5~43 吋面板供需趋于平衡，10 月价格降幅收窄，预计 11 月降幅收窄至 3 美金；50 吋面板外销备货需求回落，10 月价格下降超 20 美金，11 月预计维持 10 美金以上的较大降幅；55 吋供需持续宽松，10 月均价预计下降 20 美金，11 月预计下降 12 美金；大尺寸方面，国际品牌需求保守，预计 11 月价格维持 10 美金以上的较大降幅，但降幅有收窄趋势。

另外，市场研究机构 TrendForce 公布最新 11 月上旬面板报价，32 吋、43 吋等小尺寸电视面板价格下跌 1 美元，55 吋以上大尺寸电视面板跌约 5 美元，预期 11 月整月面板价格跌幅可望缩小到 5～8％，相比第三季单月跌幅动辙 20～30％，电视面板价格跌幅明显缩小。而 IT 面板逐渐进入淡季，开始价格走弱，各尺寸面板全面走跌。

TrendForce 研究副总范博毓表示，第三季电视面板价格跌幅很大，部分尺寸面板价格甚至回到了去年同期，刺激出下游拉货动能有所回温，也减轻了面板厂的降价压力，11 月电视面板价格的跌幅明显收敛。预期到今年年底都将是缓跌的走势，价格跌幅也可望逐月缩小。