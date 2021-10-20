研究：到 2023 年大尺寸 LCD 市场将接近饱和

Digitimes Research 研究报告显示，2021 年全球大尺寸（9 英寸及以上）LCD 面板出货量将达 8.87 亿块，到 2026 年这个数字将达到 9.18 亿块，复合年增长率为 0.69%，到 2023 年市场将接近饱和。

大尺寸 LCD 面板主要应用于电视、笔记本电脑、台式显示器、平板电脑以及包括交互式白板和汽车显示器在内的其他产品。

报告指出，从 2020 年 6 月到 2021 年 6 月，LCD 面板价格普涨，中国大陆和台湾地区面板制造商扩大了产能，韩国面板制造商推迟了关闭生产线的时间。因此，全球大尺寸 LCD 面板产能将在 2021 年增长 8.5%，2022 年增长 9.3%，2023 年开始仅略有增长，因为市场将接近饱和。

在 2022-2026 年期间，总部位于中国大陆的京东方仍将是全球最大的大尺寸 LCD 面板生产商，占据全球产能的 28-29.3%。

在此期间，如果京东方建成第三条 10.5G 生产线，或收购同行的生产线，到 2026 年底，将占据全球产能的 30% 以上。而若京东方和华星光电不增设 10.5/11G 生产线，其竞争对手友达、群创和瀚宇彩晶合计全球市占率可保持 20% 以上。