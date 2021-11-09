特斯拉改进辅助电池：电芯来自宁德时代，新款 Model S/X 将配备

近日有网友拆解了特斯拉新款的 12V 辅助锂电池，揭开了这款电池的神秘外纱。

据悉，这款 12V 锂电池将应用于新款的 Model S 与 Model X，而之前这两款车所配备的电池均为传统的铅酸电池。这款新电池配备了宁德时代电芯，体积大大缩小，仅重 1.8 公斤，循环寿命达到了 2000 次左右。在重量、大小、能量密度、使用寿命等方面都比原版的铅酸电池做出较大的提升。

这款 12V 辅助锂电池的升级，亦展现了在产品迭代方面颇具特色的“特斯拉速度”。

之前特斯拉在 Model S 与 Model X 中使用的是参数为 12V、33Ah 的铅酸电池。它可以储存大约 0.4kWh 的电量，但重量却达到了 12 公斤。这种电池的使用寿命约为 2 到 4 年。

▲ 特斯拉的 12V 常规铅酸电池

而新的锂离子电池则更小、更轻 —— 仅 1.8 公斤。这主要是因为新锂电池的能量密度要高得多，但能量含量也较低。据悉，该新电池只有 0.1kWh 的电量和 6.9Ah 的容量。这款新电池的标称电压为 12.8V，略高于铅酸电池的正常电压。

▲ 特斯拉 Model S 的新款 12V 锂电池

此外，这款新电池使用小型锂离子电池组，可以在低至-10°C 的温度下充电，还能在低至-20°C 的温度下放电。该电池组由宁德时代提供，电池组包括 4 个棱柱形 NMC3.7V 电池组、充电和监控电子设备以及用于与车辆通信的 LIN 总线连接。

这也就意味着，目前特斯拉的四款车型都配备了宁德时代的电池。此前特斯拉 Model 3 与 Model Y 的标准续航版本都配备了宁德时代的磷酸铁锂动力电池，而现在旗舰版的 Model S 与 Model X 也配备了宁德时代的电池（仅辅助电池）。

据悉，这款电池的循环寿命超过 2000 次循环，基本上可以达到与汽车使用寿命相同。