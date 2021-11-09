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微软 .NET 6 正式发布：C# 10、F# 6、PowerShell 7.2 推出，支持三年

2021/11/9 8:21:51 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 9 日消息，微软昨日晚间正式发布了 .NET 6 及其一系列内容，推出了 C# 10、F# 6 和 PowerShell 7.2，.NET 6 还原生支持了苹果 M1 芯片，将得到三年支持。

.NET 6 亮点：

  • 使用微软服务、其他公司运行的云应用程序和开源项目进行了生产压力测试。

  • 作为最新的长期支持 (LTS) 版本支持三年。

  • 浏览器、云、桌面、IoT 和移动应用程序的统一平台，所有应用程序都使用相同的 .NET 库和轻松共享代码的能力。

  • 性能全面提升，尤其是文件 I/O，减少了执行时间、延迟和内存使用。

  • C# 10 提供了语言改进，例如记录结构、隐式使用和新的 lambda 功能，同时编译器添加了增量源生成器。

  • F# 6 添加了新功能，包括基于任务的异步、管道调试和众多性能改进。

  • Visual Basic 在 Visual Studio 体验和 Windows 窗体项目打开体验方面进行了改进。

  • 热重载使用户可以跳过重新构建和重新启动应用程序以查看新更改 —— 在 Visual Studio 2022 和 .NET CLI 中支持，适用于 C# 和 Visual Basic。

  • 云诊断已通过 OpenTelemetry 和 dotnet 监视器得到改进，现在在生产中得到支持，并且可用于 Azure 应用服务。

  • JSON API 更强大，具有更高的性能，带有序列化程序的源生成器。

  • ASP.NET Core 中引入了最少的 API，以简化入门体验并提高 HTTP 服务的性能。

  • Blazor 组件现在可以从 JavaScript 呈现并与现有的基于 JavaScript 的应用程序集成。

  • 用于 Blazor WebAssembly (Wasm) 应用程序的 WebAssembly AOT 编译，以及对运行时重新链接和本机依赖项的支持。

  • 使用 ASP.NET Core 构建的单页应用程序现在使用更灵活的模式，可以与 Angular、React 和其他流行的前端 JavaScript 框架一起使用。

  • 添加了 HTTP/3，以便 ASP.NET Core、HttpClient 和 gRPC 都可以与 HTTP/3 客户端和服务器交互。

  • File IO 现在支持符号链接，并通过重新编写的 FileStream 大大提高了性能。

  • 通过支持 OpenSSL 3、ChaCha20Poly1305 加密方案和运行时深度防御缓解措施，特别是 W^X 和 CET，安全性得到了提高。

  • 可以为 Linux、macOS 和 Windows（以前仅适用于 Linux）发布单文件应用程序（免提取）。

  • IL 修整现在更加强大和有效，新的警告和分析器可确保正确的最终结果。

  • 添加了源代码生成器和分析器，可帮助用户生成更好、更安全和更高性能的代码。

  • 源代码构建使 Red Hat 等组织能够从源代码构建 .NET，并向其用户提供自己的构建版本。

IT之家了解到，.NET 6 包括大约一万个 git 提交，因此更新内容实在是太多，无法一一列出。NET 6 是一个长期支持 (LTS) 版本，将支持三年，包括 macOS Apple Silicon 和 Windows Arm64。

此外，红帽与 .NET 团队合作，在红帽企业 Linux 上支持 .NET。在 RHEL 8 及更高版本上，.NET 6 将可用于 AMD 和 Intel (x64_64)、ARM (aarch64) 以及 IBM Z 和 LinuxONE (s390x) 架构。

目前，Visual Studio 2022 和 Visual Studio 2022 for Mac 已支持 .NET 6，Visual Studio Code C# 扩展也已支持 .NET 6。

.NET 6 完整更新内容：点此查看

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