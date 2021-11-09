微软 .NET 6 正式发布：C# 10、F# 6、PowerShell 7.2 推出，支持三年

IT之家 11 月 9 日消息，微软昨日晚间正式发布了 .NET 6 及其一系列内容，推出了 C# 10、F# 6 和 PowerShell 7.2，.NET 6 还原生支持了苹果 M1 芯片，将得到三年支持。

使用微软服务、其他公司运行的云应用程序和开源项目进行了生产压力测试。

作为最新的长期支持 (LTS) 版本支持三年。

跨浏览器、云、桌面、IoT 和移动应用程序的统一平台，所有应用程序都使用相同的 .NET 库和轻松共享代码的能力。

性能全面提升，尤其是文件 I/O，减少了执行时间、延迟和内存使用。

C# 10 提供了语言改进，例如记录结构、隐式使用和新的 lambda 功能，同时编译器添加了增量源生成器。

F# 6 添加了新功能，包括基于任务的异步、管道调试和众多性能改进。

Visual Basic 在 Visual Studio 体验和 Windows 窗体项目打开体验方面进行了改进。

热重载使用户可以跳过重新构建和重新启动应用程序以查看新更改 —— 在 Visual Studio 2022 和 .NET CLI 中支持，适用于 C# 和 Visual Basic。

云诊断已通过 OpenTelemetry 和 dotnet 监视器得到改进，现在在生产中得到支持，并且可用于 Azure 应用服务。

JSON API 更强大，具有更高的性能，带有序列化程序的源生成器。

ASP.NET Core 中引入了最少的 API，以简化入门体验并提高 HTTP 服务的性能。

Blazor 组件现在可以从 JavaScript 呈现并与现有的基于 JavaScript 的应用程序集成。

用于 Blazor WebAssembly (Wasm) 应用程序的 WebAssembly AOT 编译，以及对运行时重新链接和本机依赖项的支持。

使用 ASP.NET Core 构建的单页应用程序现在使用更灵活的模式，可以与 Angular、React 和其他流行的前端 JavaScript 框架一起使用。

添加了 HTTP/3，以便 ASP.NET Core、HttpClient 和 gRPC 都可以与 HTTP/3 客户端和服务器交互。

File IO 现在支持符号链接，并通过重新编写的 FileStream 大大提高了性能。

通过支持 OpenSSL 3、ChaCha20Poly1305 加密方案和运行时深度防御缓解措施，特别是 W^X 和 CET，安全性得到了提高。

可以为 Linux、macOS 和 Windows（以前仅适用于 Linux）发布单文件应用程序（免提取）。

IL 修整现在更加强大和有效，新的警告和分析器可确保正确的最终结果。

添加了源代码生成器和分析器，可帮助用户生成更好、更安全和更高性能的代码。