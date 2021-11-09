AMD 发布 Instinct MI200 系列：首款百亿亿次级 GPU 加速器

IT之家 11 月 9 日消息，AMD 宣布推出全新 AMD Instinct MI200 系列加速器，全新 AMD CDNA 2 架构，是首个多芯片、首个支持 128GB HBM2e 显存的 GPU，也是首款 Exascale 级（百亿亿次级） GPU。Instinct MI250X 可为双精度（FP64）高性能应用程序提供更强的性能，并为 AI 工作负载带来超过 380 teraflops 的理论半精度（FP16）峰值。

AMD 表示，AMD Instinct MI200 加速器提供了领先的 HPC 和 AI 性能，帮助科学家在研究方面实现了跨时代的飞跃，同时极大地缩短了从最初的假设到发现的时间。凭借在架构、封装和系统设计方面的关键性创新，AMD Instinct MI200 系列加速器是公司有史以来更为先进的数据中心 GPU，为超级计算机和数据中心带来卓越的性能，以帮助超级计算机和数据中心解决世界上的复杂难题。

AMD Instinct MI200 系列加速器关键特性和功能包括：

AMD CDNA 2 架构：相比 AMD 前代 GPU，第二代矩阵核心加速的 FP64 和 FP32 矩阵运算可提供高达 4 倍的 FP64 理论峰值性能

领先的封装技术：作为业界首个采用 2.5D Elevated Fanout Bridge 技术（EFB）的多芯片 GPU 设计，与 AMD 前代 GPU 相比，可提供 1.8 倍的核心数和 2.7 倍的显存带宽，以及业界领先的每秒 3.2 terabytes 的理论峰值显存带宽。

第三代 AMD Infinity Fabric 技术：多达 8 个 Infinity Fabric 链接将 AMD Instinct MI200 与节点中的第三代 EPYC 处理器和其他 GPU 相连，以实现统一的 CPU 内存/GPU 显存一致性和系统吞吐量最大化，通过加速器的强大性能使 CPU 代码更简化。

MI200 系列参数：