网络安全公司 McAfee 宣布以 140 亿美元被收购，预计在 2022 年上半年完成

11 月 9 日消息，据路透社等报道，美国专业安全技术公司 McAfee 周一宣布接受私募股权公司 Advent 为首的买方团的收购要约，再度私有化，加上债务公司整体作价 140 亿美元。

目前，由于疫情期间远程工作的增加和网络攻击愈加频繁，刺激了各企业对数字安全软件的需求。McAfee 由 John McAfee 于 1987 年创立，是第一家将商业杀毒软件推向市场的公司。创始人 McAfee 于 1994 年离开 McAfee 公司，该公司于 2010 年被英特尔以 76.8 亿美元收购。

在过去的几年里，McAfee 通过提高价格、建立新的合作伙伴项目和良好的保留率，加强了其主要的网络安全软件业务，重点关注零售客户。

去年 10 月，该公司回到了公共股票市场。2021 年，McAfee 以 40 亿美元价格将企业业务出售给私募股权公司 Symphony Technology 后，将继续作为一家“纯粹的消费者网络安全”公司。此次私有化，是 McAfee 近期又一动作。

买方团的购买价为 26 美元一股，较 McAfee 当前市值 110 亿美元溢价超 20%。Advent International 和 Permira 为牵头方，还包括 Permira Advisers 和 Crosspoint Capital Partners 和加拿大养老金计划投资委员会 (Canada Pension Plan Investment Board) 等。

高盛和摩根士丹利是 McAfee 的财务顾问。交易预计将在 2022 年上半年完成。

John McAfee 在离开公司后过着潦倒的生活；2012 年，他逃到了危地马拉，因为伯利兹当局试图就一名邻居的谋杀案对他进行讯问。今年 3 月，他因炒作和不当交易加密货币被指控犯有证券欺诈罪，当局称他和他的保镖说服他们的 Twitter 粉丝投资某些虚拟货币，然后在价格上涨时出售他们持有的货币。6 月，麦卡菲被发现死在巴塞罗那的一间牢房里，当时西班牙已经批准将他引渡到美国，以面对税务欺诈指控。