2021 国家网络安全宣传周将于 10 月 11 日至 17 日举行：普及网络安全知识、推广网络安全技能

IT之家 9 月 30 日消息 2021 年国家网络安全宣传周新闻发布会今日在京举行，确定 2021 年国家网络安全宣传周将于 10 月 11 日至 17 日在全国范围内统一开展，主题为“网络安全为人民，网络安全靠人民”。

据悉，此次宣传活动由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工 会、共青团中央、全国妇联等十部门联合举办。

此次宣传周期间还将举行网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛、网络安全线上主题晚会、网络安全教育云课堂、网络安全赛事和主题日活动。

据介绍，此次将围绕庆祝党成立 100 周年特别是党的十八大以来网络安全工作取得的重大成就开展主题宣传活动，结合网络安全领域法律法规、政策标准、重大举措以及人民群众关切的热点问题，宣传网络安全理念、普及网络安全知识、推广网络安全技能，大力营造全社会共筑网络安全防线的浓厚氛围，进一步激发全社会共同维护网络安全的热情。

IT之家了解到，此次宣传周开幕式等重要活动将在陕西省西安市举行。开幕式上，还将对首届国家网络安全先进集体和先进个人进行表彰。

中央网信办网络安全协调局局长孙蔚敏，中共西安市委常委、宣传部部长张琳张琳介绍，本届网安周统筹线上线下、突出内涵特色。

一是论坛紧扣政策热点。紧紧围绕新颁布的法律法规以及新领域、新热点、新进展和新成果，举办多个分论坛。

二是线上线下同步博览。网络安全主题展将于开幕式前夕在西安国际会展中心启动，线上数字化展会将通过 Web3D、数字复刻等技术，实现多维立体在线观展。

三是多维宣传立体呈现。通过多维发力融媒宣传、创新形式全民互动、立体覆盖十大版块等方式，提升“网络安全宣传周”的公众号召力和社会影响力。