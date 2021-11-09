虎牙 Q3 财报：总收入达 29.76 亿元，移动端月活 8510 万

11 月 9 日消息，虎牙公司公布了 2021 年第三季度财报。

财报显示，2021 年第三季度，虎牙公司总收入为 29.76 亿元，同比增长 5.7%。在非美国通用会计准则下，该季度归属于虎牙公司的净利润为 1.80 亿元，净利率达 6.0%。在国内用户数据方面，第三季度虎牙直播移动端 MAU（月均活跃用户数）创新高，同比增长 14.7% 至 8510 万。

“在刚过去的暑期，我们凭借全面的内容供给、强大的运营能力和持续的推广活动带动了移动端用户的强劲增长。2021 年第三季度，虎牙直播移动端 MAU（月均活跃用户数）达到 8510 万，同比增长 14.7%，环比增长 9.7%，”虎牙公司首席执行官董荣杰表示。“在动态变化的商业环境中，加强竞争优势是我们持续成功的关键。因此，我们将努力促进新游戏推广，进一步丰富内容库，推进产品和服务的创新升级，以满足不同用户的需求，持续确保优质的用户体验。”

虎牙公司财务副总裁吴欣表示：“2021 年第三季度，我们继续保持了增长势头，营收同比提升 5.7%。面对不断变化的市场格局，我们加强了对优质内容和内容创作者的支持力度，以巩固自身领先的行业地位。展望未来，我们将继续致力于推动用户增长、提升变现能力和增强平台生态体系。”

财报显示，2021 年第三季度，虎牙公司的总收入为 29.76 亿元（4.62 亿美元），较 2020 年同期的 28.15 亿元增长 5.7%。非美国通用会计准则下，即剔除股权激励费用，以及扣除所得税后的公允价值变动收益和股权投资处置收益后，归属于虎牙公司的净利润为 1.80 亿元（2790 万美元），净利率达 6.0%。

营收构成方面，2021 年第三季度，虎牙公司来自于直播的收入为 26.02 亿元（4.04 亿美元），来自于广告和其他业务的收入为 3.74 亿元（5800 万美元）。其中，广告和其他业务的收入较 2020 年同期的 1.58 亿元增长 137.1%，主要得益于内容许可收入。

按照美国通用会计准则，2021 年第三季度，虎牙公司的毛利润为 5.04 亿元（7820 万美元），毛利率为 16.9%。本季度，虎牙实现扣除所得税后权益法投资收益 3.79 亿元（5880 万美元），归属于虎牙公司的净利润达到 5.24 亿元（8140 万美元）。

截至 2021 年 9 月 30 日，虎牙公司拥有现金、现金等价物、短期存款和短期投资计 111.20 亿元 (17.26 亿美元)。

第三季度业绩摘要：

总净营收为人民币 29.755 亿元（约合 4.618 亿美元），较 2020 年同期的人民币 28.148 亿元增长 5.7%。

归属于虎牙的净利润为人民币 5.244 亿元（约合 8140 万美元），而 2020 年同期为人民币 2.530 亿元。

非美国通用会计准则（Non-GAAP）下，归属于虎牙的净利润为人民币 1.800 亿元（约合 2790 万美元），而 2020 年同期为人民币 3.612 亿元。

移动端平均 MAU（移动端月活用户数）为 8510 万，而 2020 年同期为 7420 万。

总付费用户数为 600 万，与 2020 年同期持平。

第三季度业绩分析：

总净营收为人民币 29.755 亿元（约合 4.618 亿美元），较 2020 年同期的人民币 28.148 亿元增长 5.7%。

其中，直播服务营收为人民币 26.019 亿元（约合 4.038 亿美元），与 2020 年同期的人民币 26.572 亿元相比增长 2.1%。

广告和其他收入为人民币 3.737 亿元（约合 5800 万美元），与 2020 年同期的人民币 1.576 亿元相比增长 137.1%。

营收成本为人民币 24.715 亿元（约合 3.836 亿美元），与 2020 年同期的人民币 21.943 亿元相比增长 12.6%，主要归因于营收分享费和内容成本的增加。

营收分享费和内容成本为人民币 21.236 亿元（约合 3.296 亿美元），与 2020 年同期的人民币 18.267 亿元相比增长 16.3%。

带宽成本为人民币 1.780 亿元（约合 2760 万美元），与 2020 年同期的人民币 2.076 亿元相比下滑 14.2%。

毛利润为人民币 5.040 亿元（约合 7820 万美元），与 2020 年同期的人民币 6.206 亿元相比下滑 18.8%。毛利率为 16.9%，而上年同期为 22.0%。

研发开支为人民币 2.062 亿元（约合 3200 万美元），与 2020 年同期的人民币 1.827 亿元相比增长 12.9%。

销售和营销费用为人民币 2.294 亿元（约合 3560 万美元），与 2020 年同期的人民币 1.438 亿元相比增长 59.5%。

总务及行政开支为人民币 8010 万元（约合 1240 万美元），与 2020 年同期的人民币 1.187 亿元相比下滑 32.6%。

运营利润为人民币 8310 万元（约合 1290 万美元），与 2020 年同期的人民币 2.229 亿元相比下滑 62.7%。运营利润率为 2.8%，而上年同期为 7.9%。

利息和短期投资收入为人民币 6260 万元（约合 970 万美元），而 2020 年同期为人民币 7590 万元，主要原因是利率下降。

所得税开支为人民币 4060 万元（约合 630 万美元），与 2020 年同期的人民币 5070 万元相比下滑 19.9%。

归属于虎牙的净利润为人民币 5.244 亿元（约合 8140 万美元），而 2020 年同期为人民币 2.530 亿元。

非美国通用会计准则（Non-GAAP）下，归属于虎牙的净利润为人民币 1.800 亿元（约合 2790 万美元），而 2020 年同期为人民币 3.612 亿元。

每股美国存托股（ADS）摊薄净收益为人民币 2.17 元（约合 0.34 美元），而上年同期为人民币 1.05 元。

不按美国通用会计准则，调整后的每股 ADS 摊薄收益为人民币 0.75 元（约合 0.12 美元），而上年同期为人民币 1.50 元。

截至 2021 年 9 月 30 日，虎牙持有的现金、现金等价物、短期存款和短期投资总额为人民币 111.196 亿元（约合 17.257 亿美元），而截至 2021 年 6 月 30 日为 107.382 亿元。

电话会议：

虎牙直播管理团队将在美国东部时间 2021 年 11 月 9 日上午 7 点（北京/香港时间 11 月 9 日晚上 8 点）召开财报电话会议，解读财报结果。

所有参与者必须要进行在线注册，注册链接为：http://apac.directeventreg.com/registration/event/4691866，请在电话会议开始前至少 20 分钟使用该链接完成在线注册。

注册后，参与者将收到电话会议接入信息，包括拨入号码、PIN 号码、密码和一封电子邮件，其中包含加入电话会议的详细说明。请在电话会议开始前至少 10 分钟拨入，并按照指示输入 PIN 号码和密码，以连接到电话会议。

此外，虎牙直播官网投资者关系频道 http://ir.huya.com 将对电话会议进行直播，并提供录音。